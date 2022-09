La délégation du Comité provincial du Parti de Binh Duong (Sud) avec le personnel de l'ambassade du Vietnam en Inde. Photo : VNA

New Delhi (VNA)- Une délégation du Comité provincial du Parti de Binh Duong (Sud) conduite par son secrétaire adjoint permanent Nguyen Hoang Thao a effectué les 24 et 25 septembre une visite de travail à New Delhi (Inde).

La délégation a eu une séance de travail avec le groupe Tata Coffee sur les opportunités d'expansion de la production et des affaires, a échangé des opinions avec la Chambre de commerce et d'industrie des importateurs de l'Inde (IICCI) sur la promotion des investissements et l'Association des chefs d'entreprise (CEO Clubs) sur les mécanismes et les politiques liés au commerce et à l'investissement dans la province de Binh Duong.

Lors de ces rencontres, Binh Duong a fourni des informations sur les politiques préférentielles d'investissement et la promotion du commerce international du Vietnam en général, les mécanismes et les politiques de Binh Duong en particulier.

La délégation a également eu une séance de travail avec l'ambassadeur Nguyen Thanh Hai et des diplomates de l'ambassade du Vietnam en Inde sur les relations sur le commerce et l'investissement entre les deux pays, notamment les opportunités de promouvoir la coopération entre Binh Duong et les localités et entreprises indiennes.

Dimanche matin, 25 septembre, cette délégation est allée offrir des fleurs au monument du président Ho Chi Minh à New Delhi.-VNA