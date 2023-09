Le salon « Techconnect and Innovation Vietnam 2023 » aura lieu les 29 et 30 septembre dans la province de Quang Ninh (Nord). Photo: most.gov.vn

Hanoï (VNA) - De nouveaux produits, solutions et applications technologiques seront présentés au salon « Techconnect and Innovation Vietnam 2023 » qui aura lieu les 29 et 30 septembre dans la province de Quang Ninh (Nord).



L'événement, organisé conjointement par le ministère des Sciences et des Technologies et le Comité populaire de la province de Quang Ninh, devra réunir de 200 à 250 stands et accueillir environ 7.500 visiteurs sur place et 10.000 visiteurs en ligne.



Les exposants présenteront divers produits et technologies tels que matériaux textiles, puces et appareils électroniques, technologies de gestion et de recyclage de matériaux et de déchets, nouvelles solutions dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agroalimentaire et des produits pharmaceutiques, de l'application de l'intelligence artificielle aux processus de production dans les usines…



Des forums sur les technologies, les énergies, la transformation numérique et la transition verte pour le développement durable, sont également prévus.



Le salon « Techconnect and Innovation Vietnam », organisé annuellement depuis 2011, vise à construire un système national d'innovation. Il permet aux entreprises et spécialistes participants de partager des informations avec les décideurs politiques afin de promouvoir les applications, le transfert de technologies et la commercialisation de produits. -VNA