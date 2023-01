Les papiers de riz de ces villages sont réputés pour être délicieux. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Les villages d'artisanats de la province du Sud de Ba Ria-Vung Tau sont occupés à fabriquer des produits pour le Têt (Nouvel An lunaire), qui tombe le 22 janvier.

Les ateliers de papier de riz dans le district de Long Dien commencent à travailler dès l'aube.

Les papiers de riz de ces villages sont réputés pour être délicieux et caoutchouteux, et l'on dit même qu'ils sont les meilleurs du pays.

La production comprend la fabrication de poudre, le laminage et le séchage. Les technologies modernes de séchage sont largement utilisées dans de nombreux villages artisanaux, mais les villages de Long Dien conservent toujours la manière traditionnelle de le sécher au soleil.

Dans ce village, les artisans fabriquent les papiers de riz sans conservateurs ni additifs pour assurer la sécurité et l'hygiène, et désapprouvent les technologies modernes, préférant le sécher naturellement, ce qui, selon eux, est le secret pour le rendre plus croustillant et parfumé.

Tran Nam, 65 ans, a déclaré: "Le processus de séchage dépend de la météo. Par une journée ensoleillée, cela ne prend que quelques heures; par une journée moins ensoleillée, toute la journée. Si le temps est ensoleillé et venteux, ma famille peut fabriquer plus de 4.000 papiers de riz tous les deux jours."

Le papier de riz est acheté toute l'année, mais la demande augmente pendant le Têt. La pandémie de COVID-19 a touché de nombreuses entreprises, mais pas les fabricants puisqu'il s'agit d'un aliment essentiel.

Luong Thi Hong Trang, 65 ans, explique que la fabrication du papier de riz est un artisanat traditionnel du village d’An Ngai à Long Dien, transmis de génération en génération.

Les papiers de riz du village sont uniques grâce à l'eau des puits locaux que la plupart des ateliers utilisent pour insuffler une saveur particulière. Mais les puits ne suffisent plus et certains utilisent l'eau du robinet.

Les producteurs de fleurs de Kim Dinh dans la ville de Ba Ria en sont dans les dernières étapes avant d'apporter leurs produits sur les marchés.

Bien que la demande ait été considérablement plus faible pendant les années COVID, les agriculteurs restent optimistes car les ventes se sont progressivement redressées, laissant présager une année plus prospère.

Selon un arboriculteur local, Nguyen Trung Truong, les fleurs ornementales ont bien fleuri grâce au beau temps et les ventes ont donc été bonnes.

Avec la hausse des prix des engrais et des plantes qui effraie certains agriculteurs, la production a diminué cette année, faisant grimper les prix, a-il-dit.

"Les plus populaires sont les plantes à prix raisonnable comme les marguerites et les roses, tandis que les variétés chères comme les orchidées, les abricotiers rouges et les azalées ont une demande plus faible. Les mini bonsaïs se vendent en grand nombre." -CPV/VNA