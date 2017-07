Cérémonie de signature de conventions de coopération entre Quang Ninh et quatre organes de presse. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La province de [Quang Ninh] (Nord) et le journal Nhan Dan (Peuple), l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), la Voix du Vietnam (VOV), la Télévision du Vietnam (VTV), vont coopérer pour renforcer la présentation de cette localité dans les médias.

Des conventions de coopération pour la période 2017-2020 ont été signées le 12 juillet, en présence du président du Conseil populaire de Quang Ninh, Nguyen Van Doc, du directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi, du directeur général de la VOV, Nguyen The Ky, du directeur général de la VTV, Tran Binh Minh, et du rédacteur en chef adjoint du journal Nhan Dan, Phan Huy Hien.

Les autorités de Quang Ninh se sont engagées à favoriser les activités des journalistes de ces organes de presse et à leur accorder des aides matérielles.

A cette occasion, le président du Conseil populaire provincial, Nguyen Van Doc, également secrétaire du Comité provincial du Parti, a présenté les priorités de sa localité dans la réforme administrative, la promotion de l’investissement, et le développement du tourisme. Il a annoncé que Quang Ninh serait la province d’accueil de l’Année nationale du Tourisme 2018 et du Forum touristique de l’ASEAN 2019. Le dirigeant a souhaité que les organes de presse continuent d’aider sa province à attirer investisseurs et touristes, et à assurer un consensus au sein de la société pour ses réformes. -VNA