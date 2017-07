Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord-Est) possède le plus grand penjing du Vietnam. Ce penjing se situe au bord de la rue Tran Quoc Nghien, arrondissement de Hong Hai, ville de Ha Long, la rue qui longe « une des 10 plus belles côtes du monde » (selon Le Huffington Post), attire l’attention de tous les passants.

Photo: baoquangninh

Ce penjing, que les habitants locaux appellent Hòn Một, a une surface au sol de 865,9m2 et fait plus de 50 m de haut.Le penjing est un terme chinois qui signifie littéralement « pot et paysage ». Le penjing est un art ancien consistant à faire pousser des arbres et des plantes dans des pots tout en recréant un paysage. -CPV/VNA