Quang Ninh (VNA) - Située dans le golfe du Bac Bô, l'île de Quan Lan possède de magnifiques paysages encore intacts. Cette île est à proximité de sites touristiques célèbres tels la baie de Ha Long, celle de Bai Tu Long ou encore la plage de Trà Cô.

L'île de Quan Lan séduit de nombreux voyageurs. Photo : http://dulich24.com.vn

C'est un espace naturel généreux de montagne, de grande forêt verte, de mer émeraude sous d'immenses nuages formant un magnifique paysage.



L'île de Quan Lan est connue pour ses spécialités de fruits de mer comme la seiche, la crevette, le maquereau... Grâce aux nombreuses collines qui entourent Quan Lan, la population de cette île est à l'abri du vent et des flots. Les bancs de sable longs d'une dizaine de kilomètres qui se trouvent le long du littoral de cette île sont une source de matières premières précieuses pour la production de verre. Mais ils sont aussi un grand potentiel pour le tourisme de la province de Quang Ninh (Nord).



Dès le XIe siècle, l'île de Quan Lan a été le centre de l'ancien port de commerce de Vân Dôn qui à l'époque était animé et prospère. Aujourd'hui, il en subsiste encore plusieurs vestiges. L'on peut ainsi admirer la pagode du même nom dédiée au Bouddha. Non loin de celle-ci se trouve le temple Quan Lan consacré au général Trân Khanh Du qui dirigea la lutte historique de Vân Dôn (XIVe siècle). D'après la légende, c'est l'empereur Ly Nhân Tông - auquel un temple est aussi dédié sur l'île - qui le premier découvrit Quan Lan. Aujourd'hui, il y reste quelques traces d'histoire, tels ces vestiges des batailles menées par Trân Khanh Du, l'un des meilleurs généraux de la dynastie des Trân qui a lutté contre les envahisseurs mongols, ou bien encore celles dirigées par Pham Ngu Lao, le talentueux bras droit du héros national Trân Hung Dao.



L'île de Quan Lan a deux belles plages célèbres que sont Minh Châu et Son Hào. Cette dernière est battue par de grandes vagues. Quant à la première, il n'est accessible que par un petit chemin de forêt vieille d'une centaine d'années, plantée pour immobiliser le sol sableux. Cette plage Minh Châu est située dans une petite baie calme dont les eaux sont si transparentes que l'on voit le fond. C'est de fait la plus belle plage de sable blanc du Nord.



L'île de Quan Lan est une destination de choix pour bien des raisons. Alors, n'attendez plus, allez découvrir la découvrir, vous n'en reviendrez pas. -VNA