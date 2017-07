Quang Ninh attire 47 millions de dollars d'investissement supplémentaires

La zone industrielle de Cai Lan dans la province de Quang Ninh (Nord). Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La province du nord de Quang Ninh a attiré plus de 47 millions de dollars en investissements directs étrangers (IDE) au premier semestre de 2017.La somme provient de deux nouveaux et six projets existants, portant le nombre de projets IDE valides dans la province à 58, avec un capital social total de plus de 2,3 milliards de dollars.

Les deux nouveaux projets ​​injectent plus de 20 millions de dollars de capitaux dans les infrastructures techniques et d'approvisionnement en eau pour la zone industrielle Texhong Hai Ha.

La province assiste les investisseurs étrangers à compléter les procédures d'investissement pour les grands projets tels que le développement d'infrastructures dans la zone industrielle de Song Khoai et le projet de tourisme écologique Hon Giai dans le district de Van Don.



De même, la province a travaillé avec Texhong Vietnam pour concevoir une étude de faisabilité de la centrale thermique Hai Ha dans la zone industrielle de Hai Ha. L​a centrale, d'une capacité de 2.100 MW, devrait nécessiter plus de 3 milliards de dollars d'investissement. -VNA