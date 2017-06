Environ 200 jeunes seront formés en TIC grâce au projet "Navire des rêves". Photo: NDEL.

Hanoi (VNA) - Le 23 juin, Microsoft Vietnam, le Centre pour la Conservation de la vie marine et le développement de la communauté, ainsi que d'autres parties prenantes, ont lancé le projet "Navire des rêves" dans la province de Quang Ninh (au Nord-Est).

Le projet vise à aider les jeunes défavorisés, ​vivant sur le littoral, à accéder ​aux technologies de l'information et de la communication (TIC), à s'adapter à l'ère numérique, à améliorer leurs moyens de subsistance et à les sensibiliser à la conservation des océans.

En 2017, le projet se concentrera sur les jeunes ​de villages de pêcheurs réinstallés et d'autres personnes qui vivent dans des zones côtières ​reculées sans beaucoup d'accès aux installations d'apprentissage.

Les principales activités comprennent la formation en TIC et informatique, l'organisation d'événements ​de sensibilis​ation à la population à la conservation des écosystèmes marins, à la protection de l'environnement et à l'adaptation au changement climatique.

On s'attend à ce que 150 formateurs locaux et le personnel d'ONG s'engagent dans la formation. Environ 200 jeunes seront formés et au moins 2.000 personnes bénéficieront d'une formation et d'événements de sensibilisation.

Vu Minh Tri, directeur général de Microsoft Việt Nam, a partagé qu’"avec ce projet, Microsoft offre aux jeunes défavorisés ​de villages côtiers une nouvelle approche en matière de TIC. "Navire des rêves" non seulement leur apportera​ une éducation en TIC mais aussi les reliera au monde ".

Grâce aux activités de sensibilisation et de renforcement des capacités, le projet devrait apporter un avenir meilleur aux bénéficiaires ​de la province de Quang Ninh et le modèle sera probablement étendu à d'autres régions du pays. -NDEL/VNA