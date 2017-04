Promotion des relations de coopération et d'investissement Vietnam-Sri Lanka

Le Premier ministre sri lankais Ranil Wickremesinghe prend la parole lors du forum de l'investissement Vietnam-Sri Lanka à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les avantages et les potentiels de coopération entre le Vietnam et le Sri Lanka ont été présentés aux entreprises des deux pays lors d'un forum de l'investissement organisé mardi 18 avril à Hanoï.

Présent à cet événement, le Premier ministre sri lankais Ranil Wickremesinghe a exprimé son souhait d'établir des relations de coopération économique avec des pays du monde, particulièrement ceux d'Asie, dont le Vietnam.

Le Sri Lanka souhaite renforcer son investissement au Vietnam. En vue de porter le commerce bilatéral à un milliard de dollars, les deux pays doivent accélérer leurs échanges, a-t-il suggéré.

Ranil Wickremesinghe a souhaité que les deux pays coopèrent dans le tourisme, le domaine majeur du Sri Lanka. A cette occasion, il a appelé les entreprises vietnamiennes à venir investir au Sri Lanka, mais aussi dans la région de l'Océan indien.

Le dirigeant sri lankais a encouragé les entreprises vietnamiennes à investir dans le transport, l'industrie, la construction navale, la logistique, l'automobile... Le Sri Lanka et le Vietnam peuvent s'entraider et coopérer dans l'économie et le commerce. Le Sri Lanka serait un choix justifié pour les entreprises vietnamiennes, a-t-il affirmé.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam Vu Tien Loc a estimé les avantages du Sri Lanka : une population ayant un bon niveau en anglais et ​une réglementation du commerce répondant aux critères européens.

Le Vietnam sera une passerelle pour le Sri Lanka d'approcher l'Asie du Sud-Est. Le Vietnam accél​ère son Renouveau et ​la création d'un environnement d'affaires favorable pour promouvoir les start-up.

Le pays entretient des accords de libre-échange avec de grandes économies du monde. Le Vietnam est donc un partenaire potentiel du Sri Lanka, a-t-il conclu. -VNA