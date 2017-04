Dynamiser les relations Vietnam – Sri Lanka

Photo: VOV

Hanoi (VNA) - Le Vietnam et le Sri Lanka ont publié lundi une déclaration commune, à l’issue de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre srilankais Ranil Wickremesinghe, dans laquelle les deux parties ont convenu des orientations majeures pour dynamiser les relations bilatérales et les porter à une nouvelle hauteur.

Le chef du gouvernement sri lankais a été reçu par Nguyên Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Trân Dai Quang, président de la République, et Nguyên Thi Kim Ngân, présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam. Il a participé au forum d’investissement Vietnam - Sri Lanka, déposé une gerbe de fleurs au Mémorial des Héros morts pour la Patrie et rendu hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée.

Lors de son entretien avec le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc, les deux dirigeants ont salué le développement des relations d’amitié traditionnelle et de la coopération multisectorielle depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1970.

Ils ont insisté sur l’importance de concrétiser efficacement les mécanismes de coopération existants et d’organiser cette année la 3ème consultation politique entre les deux ministères des affaires étrangères et la réunion de la sous-commission commerciale pour préparer la 4ème réunion du comité mixte sur la coopération économique et technoscientifique Vietnam-Sri Lanka.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 326 millions de dollars en 2016, soit une hausse de 19,9% en glissement annuel. Les deux Premiers ministres ont demandé aux organes compétents de réfléchir aux mesures permettant de porter rapidement le commerce bilatéral à 1 milliard de dollars.

Vietnamiens et Sri Lankais ont décidé de renforcer leur collaboration au sein des forums régionaux et internationaux. Remerciant le Sri Lanka d’avoir soutenu la candidature du Vietnam au conseil des droits de l’homme, mandat 2014-2016, le pays a esp​ér​é qu’il soutiendra également sa candidature au conseil de sécurité des Nations Unis, pour le mandat 2020-2021. Le Sri Lanka a accepté la proposition du Vietnam de soutenir sa candidature ​à la direction de l’UNESCO, mandat 2017-2021.

Ils ont affirmé leur volonté de soutenir le resserrement des liens entre l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Association de l’Asie du Sud pour la coopération régionale (SAARC), pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement en Asie. Leurs Premiers ministres ont souligné l’importance d’œuvrer pour le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale, de la liberté de navigation maritime et aérienne, et du règlement pacifique des litiges conformément au droit international. –VOV/VNA