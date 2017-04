Intensification des relations avec le Sri Lanka

Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc (gauche) et son homologue sri lankais Ranil Wickremesinghe, en marge de la 47e édition du Forum économique mondial (WEF) à Davos en janvier 2017. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre sri lankais Ranil Wickremesinghe et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 16 au 19 avril.

Le Vietnam et le Sri Lanka ont établi leurs relations diplomatiques en 1970. Outre les visites de délégations de haut rang, les deux pays ont créé un comité mixte pour l’économie, les sciences et les technologies en 2003, et un mécanisme de consultation politique en octobre 2011. Depuis sa création, le comité mixte a organisé trois réunions en 2003, 2009 et en 2012. Deux consultations politiques ont eu lieu, en 2012 et 2013.

Sur le plan économique, les relations bilatérales se développent de manière satisfaisante. En 2016, le commerce entre les deux pays s’est élevé à 325,6 millions de dollars, contre 192 millions en 2015. Le Vietnam et le Sri Lanka sont convenus d’organiser des négociations pour signer rapidement un accord de commerc​e préférentiel. Fin 2016, avec 83,7 millions de dollars, le Sri Lanka était ​le 48e des 110 pays et territoires investissant au Vietnam. Son plus grand projet est celui de la Sarl Linea Aqua, d’un ​coût total de plus de 8,73 millions de dollars. En 2011, le Sri Lanka et le Vietnam ont signé un mémorandum permettant au groupe PetroVietnam de prospecter et d’exploiter un lot au large du golfe de Mannar. En 2012, le Sri Lanka a signé deux contrats d’une valeur de 780 millions de dollars pour acquérir des produits pétroliers du Vietnam.

Dans l’agriculture, les deux pays échangent régulièrement des délégations. Ils ont créé un sous-comité pour renforcer leurs relations dans ce secteur. Le Vietnam a en outre aidé le Sri Lanka dans la formation de personnel dans l’aquaculture.

Le Vietnam et le Sri Lanka maintiennent en outre des coopérations dans la justice et l’éducation. L’accord de coopération judiciaire a été signé en 2013, et celui dans l’éducation, en octobre 2011.

Les deux pays ​entretiennent également une bonne coopération au sein des forums internationaux et régionaux. Le Sri Lanka a reconnu le statut de pleine économie de marché au Vietnam. Il a soutenu la candidature vietnamienne au poste de membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2014-2016. Il a également affirmé son soutien aux candidatures vietnamiennes aux postes de membre du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021, et de membre du Conseil économique et social de l’ONU pour 2016-2018.

La prochaine visite officielle du Premier ministre sri lankais ​a pour but de renforcer les relations bilatérales dans divers secteurs, dont le commerce, l’investissement, les télécommunications, l’aquaculture et les matériaux de construction. Les deux pays vont également profiter de cette occasion pour discuter ​de questions régionales et internationales d’intérêt commun. -VNA