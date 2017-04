Le Premier ministre du Sri Lanka termine sa visite au Vietnam

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre sri lankais Ranil Wickremesinghe et son épouse ont achevé leur officielle de trois jours au Vietnam à l’invitation du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc.

Le Premier ministre sri lankais Ranil Wickremesinghe (droite) et son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc inspectent la garde d’honneur lors de la cérémonie de bienvenue organisée en son honneur. Photo : VNA

Lors de ce déplacement, le chef du gouvernement sri lankais s’est entretenu avec son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc, a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, a eu des entrevues avec le président de la République Trân Dai Quang et la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân.

Le Premier ministre sri lankais Ranil Wickremesinghe a déposé une gerbe de fleurs au Mémorial des héros morts pour la Patrie et rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Lors de ses rencontres avec les hauts dirigeants vietnamiens, les deux parties ont constaté avec satisfaction le bon développement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 21 juillet 1970.

Le Vietnam et le Sri Lanka ont affirmé que les sentiments et soutiens précieux qu’ils ont accordés mutuellement dans l’œuvre d’édification et de développement de chacun des deux pays constituent le fondement solide pour le renforcement et l’approfondissement des relations bilatérales dans les années à venir.

Les deux parties se sont accordées sur les orientations majeures pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Elles ont convenu de renforcer la coopération dans les études de défense au travers de l’échange de délégations entre l’Académie de défense du Vietnam et l’Université de défense de Kotelawala.



Elles se sont accordées pour promouvoir le protocole de coopération entre les deux ministères de la Sécurité publique dans la formation et la recherche scientifique ainsi que l’accord sur la protection et l’échange d’informations confidentielles.



Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement le protocole d’accord sur la coopération dans la promotion des investissements bilatéraux signé entre le Département de l’investissement étranger du Vietnam et le Comité d’investissement du Sri Lanka en 2011, de renforcer la coopération et le partage d’expériences en matière de techniques de développement agricole et aquacole, d’intensifier la coopération dans les domaines potentiels comme l’éducation, le développement des ressources humaines et les technologies de l’information.



Les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité dans la Mer Orientale, de la liberté de navigation et de survol sans entrave, du règlement des litiges et différences par les mesures pacifiques, en conformité avec le droit international.



A cette occasion, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de l’accord de coopération entre le ministère vietnamien de l’Education et de la Formation et le ministère sri lankais de l’Enseignement supérieur et des Communications routières, et du programme d’action sur la coopération au développement agricole 2017-2019 entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural du Vietnam et le ministère sri lankais de l’Agriculture. – VNA