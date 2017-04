Approfondissement des relations Vietnam-Sri Lanka

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et son homologue sri lankais Ranil Wickremesinghe. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam attache toujours de l’importance à son amitié traditionnelle et à sa coopération multiforme avec le Sri Lanka, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de son entretien lundi avec son homologue sri lankais, Ranil Wickremesinghe, en visite officielle au Vietnam du 16 au 18 avril.

Saluant la visite du chef du gouvernement sri lankais, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que cet événement aiderait à ​dynamiser les relations bilatérales. De son côté, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe s’est déclaré réjoui de sa visite au Vietnam, avant de féliciter le pays pour ses réalisations socio-économiques.

Satisfaits du développement des liens bilatéraux depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1970, les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de les porter à une nouvelle hauteur. Ils ont convenu d’intensifier la coopération politique et diplomatique entre les deux pays en multipliant les visites et rencontres de tous niveaux, et d’organiser cette année la 4e réunion du Comité mixte et la 3e consultation politique. Ils se sont en outre engagés à resserrer les relations dans la sécurité-défense, à partager des informations et expériences en matière de lutte contre la criminalité transnationale, de traitement des conséquences de guerre et de participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix.

Sur le plan économique, les deux Premiers ministres ont décidé de charger les organes compétents de chercher des mesures pour porter rapidement le commerce bilatéral à 1 milliard de dollars. Ils ont insisté sur la nécessité d’approfondir la coopération entre les deux pays dans leurs secteurs d’excellence, dont le pétrole, les infrastructures, les technologies de l’information et de la communication, le textile-habillement, l’agriculture, l’aquaculture. Il est également nécessaire de signer des conventions pour favoriser les investissements réciproques. Soulignant l’importance des lignes aériennes pour le commerce bilatéral et les échanges entre habitants, les deux Premiers ministres ont promis de créer des conditions favorables à l’ouverture de lignes directes entre le Vietnam et le Sri Lanka. Ils se sont en outre engagés à continuer de favoriser la coopération bilatérale dans d’autres secteurs importants tels que l’énergie, le tourisme et la culture.

A cette occasion, les deux dirigeants ont discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont convenu de renforcer leur collaboration au sein des forums régionaux et internationaux, de soutenir le resserrement des liens entre l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Association de l’Asie du Sud pour la coopération régionale (SAARC), pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement en Asie. Ils ont aussi souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale, de la liberté de navigation maritime et aérienne, et du règlement pacifique des litiges conformément au droit international.

Après leur entretien, Nguyen Xuan Phuc et Ranil Wickremesinghe ont assisté à la signature de deux conventions de coopération dans l’agriculture (pour la période 2017-2019) et dans l’éducation (2017-2021). -VNA