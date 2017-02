Promotion de la coopération économique Vietnam-République tchèque

Prague (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en République tchèque Truong Manh Son a eu mardi à Prague une séance de travail avec le président de la Fédération tchèque de l’Industrie, et des Communications et du Transport, Jaroslav Hanak, afin de prendre des mesures pour promouvoir la coopération entre les deux pays en la matière.

Les deux parties ont discuté de l’échange des informations et des délégations d’entrepreneurs, de l’ouverture de la ligne aérienne directe Hanoi-Prague et vice-versa, de la simplification des procédures d’octroi de visas pour les hommes d’affaires et les visiteurs…

L’ambassadeur Truong Manh Son a présenté les projets souhaitant attirer des investissements étrangers auxquels les entreprises tchèques pourraient s’intéresser.

Le président Jaroslav Hanak a annoncé sa prochaine tournée au Vietnam afin de faire des préparatifs pour le Forum d’entreprises Vietnam-République tchèque à Hanoi et la visite au Vietnam de certains hauts dirigeants tchèques.

Il a espéré que le Forum d’entreprises Vietnam-République tchèque attirerait de nombreux représentants des entreprises et des hauts dirigeants des deux pays afin de prendre des mesures de promotion de la coopération économique bilatérale.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, les ​relations entre le Vietnam et la République tchèque ​n'ont cessé d’être florissantes. ​A​ujourd'hui, la coopération économique entre les deux pays est plus profonde, avec des échanges commerciaux estimés à un milliard de dollars en 2016. -VNA