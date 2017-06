Message de félicitations au Parti du peuple cambodgien

Hanoi, 27 juin (VNA) – Le comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations au comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) à l’occasion de son 66e anniversaire (28 juin 1951). Le message a souligné que sous la direction du PPC, les Cambodgiens avaient surmonté d'énormes difficultés et défis pour remporter des victoires glorieuses dans l’œuvre pour l'indépendance nationale, aidant les populations à sortir du régime génocidaire des Khmers Rouges, à faire revivre le pays, à mettre en œuvre avec succès les orientations de paix et de réconciliation nationale.

Le Parti et le peuple vietnamiens se félicitent des réalisations importantes obtenues par le PPC et le peuple cambodgien ces derniers temps et du PPC qui a enregistré la victoire dans les élections des Conseils communaux, de quartiers du 4e mandat.

Le Vietnam a convaincu que sous la direction du PPC, le peuple cambodgien maintient la paix, la stabilité et enregistre de nouvelles performances dans l’œuvre d’édification et de développement national.

Le Vietnam se réjouit de l’approfondissement de l’amitié traditionnelle, de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge, qui bénéficient aux deux peuples, et contribuent activement au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région comme dans le monde.

Le même jour, Hoang Binh Quân, membre du CC du Parti, chef de la Commission des Relations extérieures du PCV a adressé un message de félicitations à son homologue du PPC, Yos Son. -VNA