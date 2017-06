L'ambassadeur vietnamien au Cambodge Thach Du. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Thach Du, a ​estimé que les [relations Vietnam-Cambodge] ne cessent de se développer dans tous les domaines au bénéfice des deux peuples, lors de son discours prononcé ​à la Télévision nationale du Cambodge TVK, à l'occasion du cinquantenaire de l'établissement des relations bilatérales.

[Le Vietnam et le Cambodge se félicitent mutuellement pour les 50 ans des liens]

"La multiplication des visites de délégations affirme la détermination des deux ​nations de contribuer aux relations de solidarité, d'amitié et de coopération ​bilatérales. Les deux pays se sont unis durant les années de guerre ainsi que dans le travail d'édification nationale d'aujourd'hui", a-t-il estimé. Il a remercié le feu roi Norodom Sihanouk, les dirigeants comme le peuple cambodgiens pour leur soutien passé et actuel au peuple vietnamien.

Dans son discours, l'ambassadeur vietnamien a tenu en haute estime les résultats de coopération entre les deux pays dans l'économie, le commerce, la sécurité et la défense, l'éducation et la formation, la santé, la culture...mais aussi dans la délimitation et le bornage des frontières.

Enfin, Thach Du a réaffirmé la politique conséquente du Vietnam de privilégier la consolidation et le développement les relations d'amitié et de coopération intégrale avec le Cambodge. Le Vietnam poursuit toujours son développement. - VNA

