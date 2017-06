Le Secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong (à droite), et le Président d’honneur du Parti du peuple cambodgien, Heng Samrin. Photo: VNA.



Hanoï (VNA) - "Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens accordent toujours une grande importance aux relations vietnamo-cambodgiennes".C’est ce qu’a déclaré le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, en recevant hier dimanche à Hanoï Samdech Heng Samrin, Président d’honneur du Parti du peuple cambodgien, Président de l’Assemblée nationale ​cambodgienne, et Président du Conseil national du Front de Solidarité et de Développement de la Patrie du Cambodge.Lors de la rencontre, le Chef du PCV a félicité le Cambodge pour l’organisation réussie des récentes élections aux conseils populaires au niveau de commune et de district. Saluant les réalisations ​du Cambodge sous la direction du roi Norodom Sihamoni et du gouvernement, Nguyên Phu Trong a saisi cette occasion pour remercier le peuple cambodgien ​de son aide précieuse accordée au Vietnam dans sa lutte d’hier pour l’indépendance ​et dans l’édification et la défense nationales d’aujourd’hui.Il a souhaité que le Cambodge continue à enregistrer des progrès remarquables en matière de développement socio-économique, de stabilité politique, d’amélioration de la vie des habitants et de rehaussement de sa place sur la scène régionale et internationale.Il a également plaidé pour un développement plus vigoureux des relations d’amitié et de coopération​ entre les deux pays.Pour sa part, Heng Samrin a exprimé sa profonde gratitude envers le peuple vietnamien pour son soutien constant au Cambodge. Il a affirmé que son pays considérait toujours le Vietnam comme un bon frère, un bon ami, un bon voisin et continuerait ​de le soutenir au sein des forums régionaux et internationaux.Le dirigeant cambodgien s’est déclaré convaincu que le peuple vietnamien, sous la direction du PCV, réussirait à développer durablement le pays.Samdech Heng Samrin, satisfait du développement fructueux des relations bilatérales, a souhaité ​voir l’amitié traditionnelle, la coopération intégrale et la solidarité spéciale entre les deux pays ​ne cesser de se renforcer dans les temps à venir.Samdech Heng Samrin effectue une visite officielle au Vietnam pour assister au meeting en l’honneur du cinquantenaire des relations diplomatique vietnamo-cambodgiennes et participer à la 3ème Conférence des présidents des Fronts Vietnam-Laos-Cambodge. -NDEL/VNA