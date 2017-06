Hanoï, 26 juin (VNA) - "Les relations amicales et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge se développent heureusement", a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, dans une récente interview accordée à la presse à l'occasion du cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam- Cambodge.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre a souligné que l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge le 24 juin 1967 ​avait marqué un jalon dans l'histoire des deux pays et ouvert un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.La fidèle solidarité et l’esprit d'entraide ont été le moteur des armées et des peuples pour ​remporter la victoire sur le régime génocidaire de Pol Pot, ce qui a aidé le Cambodge à réanimer et développer vigoureusement les relations entre les deux pays avec les résultats que l'on connaît aujourd’hui.

"Les réalisations obtenues par le Vietnam et le Cambodge au cours de ces 50 dernières années ne sont pas seulement les victoires pour la lutte de libération nationale, mais encore le développement des relations bilatérales dans tous les domaines", a déclaré Pham Binh Minh.

Ces derniers temps, les deux pays échangent régulièrement des visites de délégations de dirigeants du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et du gouvernement ainsi que des ministères, secteurs, localités des deux pays, contribuant à consolider la confiance mutuelle.



Le Vietnam et le Cambodge maintiennent des mécanismes de coopération bilatérale comme les éditions du Comité mixte Vietnam-Cambodge de coopération économique, culturelle, scientifico-technique et la réunion de coopération et de développement des localités frontalières.

La coopération économique a enregistré des résultats encourageants. Le Vietnam est le 5e parmi les 50 pays et territoires investissant au Cambodge, avec un fonds d'investissement de 2,9 milliards de dollars dans 190 projets. Les projets des investisseurs vietnamiens vont dans divers domaines, contribuant considérablement au développement du Cambodge, à la lutte contre la pauvreté, ​au bien-être social et à la création d'emplois.



En 2016, le commerce bilatéral s'est chiffré à environ 3 milliards de dollars. Les deux parties s’efforcent d’atteindre 5 milliards de dollars dans l’avenir.

Depuis huit ans, le Vietnam est le plus grand pourvoyeur de touristes au Cambodge, devant la Chine, le Japon et la République de Corée. Environ un million de Vietnamiens y ont voyagé en 2016, soit un cinquième du nombre de touristes étrangers dans le royaume. En 2016, environ 210.000 touristes cambodgiens sont arrivés au Vietnam.



La coopération dans la formation, la culture, la santé, les télécommunications… est renforcée. Le Vietnam octroie annuellement des centaines de bourses d’étude à long terme aux étudiants cambodgiens.

Les deux pays organisent régulièrement des activités d’échange culturel, artistique, notamment dans les localités frontalières. Le Vietnam envoie des médecins volontaires au Cambodge pour donner des consultations et soins médicaux gratuits aux patients cambodgiens.



Les deux pays se coordonnent étroitement dans les forums internationaux et régionaux, le Sommet du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam (CLV), le Sommet de la stratégie de coopération économique des pays riverains des fleuves Ayeyawady-Chao Phraya et Mékong (ACMECS-7), le Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar et Vietnam... - VNA