​La présidente de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, prononce le discours d'ouverture de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de 'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam et le Cambodge ont célébré samedi le cinquantenaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques par une cérémonie solennellement organisée à l'Opéra de Hanoï.

Étaient présents, côté vietnamien : les anciens secrétaires généraux du CC du PCV, Le Kha Phieu, Nong Duc Manh ; la présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan et l’ancien président de l'AN, Nguyen Sinh Hung ; le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, qui est également chef du Comité de pilotage national de l’Année d’amitié Vietnam – Cambodge 2017 ; le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Hoang Trung Hai ; le président du CC du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man ; des dirigeants, d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, des responsables de ministères, de secteurs, de collectivités, de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge, du Comité de liaison d’anciens soldats volontaires vietnamiens au Cambodge, des vétérans de guerre, des généraux, des intellectuels et des représentants des couches sociales de Hanoï.

Côté cambodgien : Samdech Heng Samrin, président d'honneur du Parti du peuple cambodgien, président de l'AN du Cambodge, président du Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge, et son épouse ; la vice-Première ministre et présidente de l’Association d'amitié Cambodge-Vietnam, Men Sam An ; les membres de la haute délégation de l'AN en visite d'amitié officielle au Vietnam, des représentants de l'Ambassade du Cambodge et des étudiants cambodgiens.

L’ancien secrétaire général du CC du PCV, Do Muoi, y a adressé une corbeille de fleurs.

Dans son discours d’ouverture, la vice-présidente de l’AN vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que la présence du président de l’AN cambodgienne, Heng Samrin et des délégués cambodgiens apportait les sentiments d'amitié, d'attachement et d’intimité du peuple cambodgien.

Elle a prié le président de l’AN cambodgienne, Heng Samrin à transmettre ses plus chaleureuses salutations au roi Norodom Sihamoni, aux dirigeants et au peuple cambodgien à l’occasion de cette joyeuse date pour les deux pays.

"Le Vietnam et le Cambodge sont des proches voisins et sont liés par des relations d’amitié traditionnelle de longue date. Ces relations, qui ont été cultivées par plusieurs générations de dirigeants et les habitants des deux pays, au moyen des efforts et du sang de nombreuses générations de Vietnamiens et de Cambodgiens, constituent un bien commun inestimable des deux nations", a souligné la présidente de l’AN vietnamienne.

Relatant le 24 juin 1967, date où les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques officielles, Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré qu’il s’agissait d’un événement important, marquant une nouvelle page d’histoire dans les relations bilatérales.

Elle a cité les paroles du président Ho Chi Minh qui déclara dans son télégramme adressé au roi Norodom Sihanouk le 23 juin 1967 : "L'établissement de nos relations diplomatiques est une brillante expression de l'étroite amitié et de la solidarité dans le combat. Ce sera un événement historique dans les relations entre le Vietnam et le Cambodge, un facteur positif pour la préservation de la paix en Indochine et en Asie du Sud-Est".

La présidente de l'AN vietnamienne a ajouté que sur la base des relations historiques de longue date et de la lutte contre le colonialisme, l'établissement des relations diplomatiques avait créé des conditions favorables aux deux peuples pour ​rester côte à côte dans l​a lutte pour la libération nationale, laquelle se termina par la victoire historique du printemps 1975.

"En réponse à l'appel d'urgence du Front de salut national du Cambodge, l’Armée et le peuple vietnamiens ont continué de se côtoyer avec les forces patriotiques et le peuple cambodgiens pour libérer le pays, sauver le peuple cambodgien du régime génocidaire de Pol Pot, endiguer le retour de ce dernier et ressusciter le Cambodge, pour la stabilité et la paix dans la région", a-t-elle encore rappelé.

"A cette occasion spéciale, nous exprimons notre sincère gratitude ​envers les mérites et énormes sacrifices des deux peuples dans cette noble lutte, en particulier envers les héros, les morts pour la Patrie, les blessés de guerre, les anciens cadres, experts et volontaires vietnamiens qui n'ont pas​ hésité à se sacrifier et ont cultivé la solidarité et l'amitié traditionnelle entre les deux peuples", a-t-elle insisté.

Au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, la chef de l’organe législatif vietnamien a vivement félicité les grandes victoires obtenues ces dernières années par le peuple cambodgien sous le règne clairvoyant du roi Norodom Sihamoni et sous la direction du Sénat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement royal du Cambodge.

"En tant que proche voisin, le peuple vietnamien est convaincu que le peuple cambodgien continuera à obtenir de grandes réalisations pour un royaume de paix, de stabilité et de prospérité", a-t-elle dit.

​Le président de l'Assemblée nationale ​cambodgienne​, Samdech Heng Samrin, pendant son allocution lors de la cérémonie de célébration du cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge. Photo: VNA

De son côté, M. Samdech Heng Samrin a exprimé sa fierté d'assister à la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et de l’Année d'amitié Cambodge-Vietnam à Hanoï, estimant que la cérémonie est un événement historique d'une grande importance et que les bonnes relations de solidarité, d’amitié traditionnelle et de coopération entre les deux pays avaient profité aux deux peuples, leur permettant notamment d'obtenir la paix, la stabilité et la prospérité.

Le président de l'AN cambodgienne Samdech Heng Samrin a exprimé sa profonde gratitude envers le soutien précieux ​du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens au peuple cambodgien dans l’œuvre de rétablissement et de reconstruction nationale, laquelle aboutit à l’actuel niveau de développement.

Il a notamment ​vanté les mérites précieux et les sacrifices énormes des soldats volontaires vietnamiens dans le cadre d’une mission internationale pour aider à libérer le peuple cambodgien du régime génocidaire de Pol Pot le 7 janvier 1979.

"Je suis intimement convaincu que les exemples héroïques dans l'histoire des relations de solidarité, d’amitié traditionnelle et de coopération pour la reconstruction nationale de la part des générations de dirigeants précédentes tout comme des dirigeants d'aujourd'hui doivent être constamment préservés, cultivés, consolidés et renforcés", a déclaré le président de l’AN cambodgienne.

Des numéros artistiques en l'honneur des 50 ans des relations Vietnam-Cambodge. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Heng Samrin, a déclaré que le Cambodge continuera de promouvoir la mise en œuvre de la politique économique ouverte via le renforcement des efforts et de l’intégration profonde à l’économie régionale et mondiale.

Lors de la cérémonie de célébration, la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân et son homologue cambodgien se sont réjouies de constater qu’au cours de ces 50 dernières années, malgré les difficultés et épreuves, la solidarité, l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge n'avaient cessé d’être consolidées et renforcées.

Les relations politiques entre les deux pays continuent de se développer heureusement. Les hauts dirigeants des deux pays maintiennent des visites mutuelles, affirmant la détermination à cultiver la solidarité, l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux pays.

La coopération entre les deux organes législatifs continue d’être consolidée et renforcée dans les domaines législatifs, de la supervision, la coordination dans les forums parlementaires multilatéraux. Les relations de coopération entre les ministères, secteurs, localité des deux pays avec des mécanismes de coopération pragmatique ont été établies et réalisées de plus en plus efficacement.

Les activités diplomatiques populaires du Front de la Patrie du Vietnam et le Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC), le groupe des parlementaires d’amitié, l’Association d’amitié, les organisations de masse des deux pays sont nombreuses et régulières, contribuant à rehausser la compréhension des habitants, notamment au sein des jeunes générations sur la tradition de la solidarité, l’amitié, la coopération, l’entraide mutuelle entre les deux nations et les deux peuples.

La coopération dans la sécurité et la défense entre les deux pays est renforcée. Sur la base des traités, accords et conventions signés par des hauts dirigeants des deux pays, les organes concernés, les autorités et les habitants locaux frontaliers se coordonnent activement pour déployer le travail de délimitation et de bornage terrestre. Les deux parties sont déterminées à achever bientôt ce travail afin de construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable. Les deux hauts dirigeants se sont engagées à continuer de créer des conditions favorables aux communautés des résidents des deux pays.

Le Vietnam est le 5e des 50 pays et territoires investissant au Cambodge, avec un fonds d'investissement de 2,89 milliards de dollars dans 190 projets. Le Cambodge compte 18 projets opérationnels d'un fonds de plus de 548,125 millions de dollars.



Les deux pays s’efforcent de porter à 5 milliards de dollars le commerce bilatéral dans les années à venir.

Depuis huit an​s, le Vietnam est le plus grand pourvoyeur de touristes au Cambodge, devant la Chine, le Japon et la République de Corée. Environ un million de Vietnamiens y ont voyagé en 2016, soit un cinquième du nombre de touristes étrangers dans le royaume. En 2016, environ 210.000 touristes cambodgiens sont arrivés au Vietnam.

La coopération dans la formation, la culture, la santé, les télécommunications… est renforcée. Le Vietnam octroie annuellement des centaines de bourses d’étude à long terme aux étudiants cambodgiens.

Les deux pays organisent régulièrement des activités d’échange culturel, artistique, notamment dans les localités frontalières. Le Vietnam envoie des médecins volontaires au Cambodge pour donner des consultations et soins médicaux gratuits aux patients cambodgiens.

Les deux pays se coordonnent étroitement dans les forums internationaux et régionaux, contribuant à rehausser le prestige et la position de chaque pays dans la région et dans le monde.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân et son homologue Heng Samrinont se sont déclarés convaincus que les relations d’amitié traditionnelles et de coopération intégrale Vietnam-Cambodge continueront de se développer heureusement pour les intérêts des deux peuples vietnamien et cambodgien.

Au nom des anciens soldats volontaires vietnamiens au Cambodge, le colonel Lê Cuong s'est félicité des acquis importants obtenus par le peuple cambodgien, affirmant continuer de promouvoir l’amitié entre les deux nations.

L’étudiant cambodgien Xiu Kim Hua, de l’Université de médecine de Hanoï, a affirmé, au nom des jeunes générations des deux pays, que les jeunes Cambodgiens n’oublient jamais les aides et soutien des dirigeants et habitants vietnamiens d’hier et d’aujourd’hui pour le Cambodge, notamment à se dépétrer du régime génocidaire de Pol Pot en 1979.

La cérémonie du cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge a eu lieu dans une atmosphère solennelle et amicale. Les délégués des deux pays ont également goûté des numéros artistiques spéciaux des deux nations. – VNA