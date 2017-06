Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur cooperation intégrale

Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et son homologue cambodgien Heng Samrin ont plaidé vendredi le 23 juin à Hanoi pour le renforcement des relations de coopération intégrale entre les deux pays.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et son homologue cambodgien Heng Samrin, le 23 à Hanoi. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont décidé d’intensifier les contacts à tous les niveaux ainsi que le partage d’informations et d’expériences.

Le Vietnam et le Cambodge prendront ensemble des mesures concrètes visant à résoudre à temps les problèmes qui surviennent dans les relations bilatérales, et ce dans le respect du droit vietnamien, cambodgien et des pratiques internationales.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a proposé de poursuivre les négociations en vue de la signature rapide d’un accord bilatéral sur le commerce frontalier, demandant à l’Assemblée nationale du Cambodge de faciliter la délivrance de permis aux entreprises vietnamiennes implantées dans son pays.

Les deux dirigeants ont jugé important d’achever le bornage de la frontière commune en 2017.

Le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Heng Samrin a entamé vendredi le 23 juin une visite officielle de quatre jours au Vietnam.

Il prendra part à la conférence présidentielle des Fronts de la Patrie du Vietnam, du Laos et du Cambodge. – VNA