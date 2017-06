Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) reçoit, à Hanoi le 24 juin, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu, à Hanoi le 24 juin, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Cambodge Samdech Heng Samrin, en visite officielle au Vietnam, à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin).



M. Nguyen Xuan Phuc a indiqué que ces 50 dernières années étaient une période spéciale dans les relations bilatérales lorsque les deux peuples ont été unis et prêts à se sacrifier pour l'autre, considérant cela comme un bien inestimable et sacré que les Vietnamiens et les Cambodgiens, en particulier les plus jeunes générations doivent maintenir et nourrir.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s’est déclaré satisfait des relations d’amitié et de coopération continuellement renforcées entre les deux pays.



Au milieu de la situation mondiale et régionale complexe, les deux parties devraient intensifier la solidarité, l'amitié et la coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement, tout en augmentant les échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes, a-t-il indiqué.



Pour sa part, le président de l’AN Samdech Heng Samrin a exprimé sa joie devant le développement heureux des liens bilatéraux sous la devise de voisinage amical, de coopération intégrale et durable, pour la prospérité des deux pays ainsi que pour la paix et la stabilité dans la région comme dans le monde.



En applaudissant l'achèvement de la démarcation et du bornage de la frontière terrestre Vietnam-Cambodge, Samdech Heng Samrin s’est déclaré convaincu que les deux parties continueront de terminer le travail restant pour assurer la paix, la stabilité et le développement dans les régions frontalières entre le Vietnam et le Cambodge.



Le Cambodge a remercié l'aide précieuse que le Parti communiste du Vietnam et le peuple vietnamien ont accordée au peuple cambodgien dans la lutte pour la libération nationale et le développement national, a-t-il ajouté.



Le même jour, le président de l’AN cambodgienne, Samdech Heng Samrin, a également rencontré le secrétaire du Comité du Parti pour Hanoi, Hoang Trung Hai qui a émis le souhait que les capitales Hanoi et Phnom Penh intensifient leur coopération multiforme, contribuant à promouvoir les relations entre les deux pays. -VNA