Hanoi (VNA) - Les hauts dirigeants vietnamiens et cambodgiens se sont échangé des messages de félicitations à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques et de l’Année d’amitié Vietnam-Cambodge 2017.

Le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong (à droite) et le roi du Cambodge Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, à Hanoi en 2012. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et le président vietnamien Trân Dai Quang et le roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni se sont envoyés mutuellement des lettres de félicitations.Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phu et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen se sont adressé réciproquement des félicitationsLa présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân a écrit aux présidents du Sénat du Cambodge, Samdech Say Chhum, et de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Heng Samrin qui en ont fait de même.Les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur joie devant le bon développement constant de la relation Vietnam-Cambodge durant ces 50 dernières années.Malgré toutes les difficultés et tous les défis, les deux peuples se sont toujours solidarisés, se sont tenus côte à côte, se sont soutenus mutuellement et se sont entraidés impartialement dans la lutte de libération nationale passée comme dans l’œuvre d’édification et de développement de chaque pays, ont-ils écrit, affirmant qu’il s’agissait d’un bien inestimable et sacré devant être préservé et cultivé.Ils se sont déclarés convaincus que les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale, solide et durable entre les deux pays continueraient de se renforcer dans l’intérêt commun des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.Ces constats sont entièrement partagés par les dirigeants cambodgiens qui ont souligné que les relations entre le Cambodge et le Vietnam se sont incrites dans une histoire pluricentenaire et que que les deux peuples avaient traversé ensemble des périodes difficiles et douloureuses.Ces forts liens historiques bâtis et cultivés sur le socle de l’amitié et du respect mutuel ont créé des fondements solides aux étroites relations de coopération actuelle sous la devise de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, solide et durable", ont-ils souligné.Les dirigeants cambodgiens ont exprimé leur admiration devant les grandes réalisations enregistrées par le peuple vietnamien sous la direction ingénieuse du Parti communiste du Vietnam, et affirmé que le Cambodge gardera toujours gravés dans sa mémoire l’aide et les sacrifices que le peuple vietnamien a consentis pour libérer le peuple cambodgien du fléau génocidaire.A cette occasion, le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh et le ministre d’Etat cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn ont envoyé l’un à l’autre une lettre de félicitations. – VNA