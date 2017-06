Phnom Penh, le 24 juin (VNA) – Depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 50 ans, les relations entre le Vietnam et le Cambodge ne cessent de se développer selon la devise de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, solide et durable" entre les deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Thach Du. Photo : VNA

C’est ce qu’a souligné l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Thach Du, lors d’une interview accordée au journal Rasmai Kampuchea et publiée le 24 juin.

Ces derniers temps, les deux pays échangent régulièrement des visites de délégations de dirigeants du Parti, de l’Etat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement ainsi que des ministères, secteurs, localités des deux pays, contribuant à consolider la confiance mutuelle.

Le Vietnam et le Cambodge maintiennent des mécanismes de coopération bilatérale comme les éditions du Comité mixte Vietnam-Cambodge ​de coopération économique, culturelle, scientifico-technique et la réunion de coopération et de développement des localités frontalières.

Les activités d'échanges et de contacts pour le développement économique et le renforcement de la coopération dans la culture et la santé entre les localités ont été régulièrement renforcées, avec​ la signature de plans de coopération annuels.

En ce qui concerne la coopération dans la sécurité et la défense, les deux parties ont mené à bien l'échange d'informations, le règlement des affaires survenues le long de la frontière, le renforcement des patrouilles communes en mer, la coopération dans la recherche et le rapatriement des restes des soldats vietnamiens tombés au Cambodge.

Les deux parties s'efforceront d'achever ​au plus tôt la délimitation et le bornage de leur frontière terrestre.

Les relations de coopération Vietnam-Cambodge ont continué de se développer ces dernières années, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement.

La coopération économique a enregistré des résultats encourageants. Le Vietnam est le 5e parmi les 50 pays et territoires investissant au Cambodge, avec un fonds d'investissement de 2,9 milliards de dollars dans 190 projets. ​ Les projets des investisseurs vietnamiens vont dans divers domaines, contribuant considérablement au développement du Cambodge, à l’œuvre de la lutte contre la pauvreté, du bien-être sociale, la création des emplois des habitants cambodgiens.

En 2016, le commerce bilatéral s'est chiffré à environ 3 milliards de dollars. Les deux parties s’efforcent d’atteindre 5 milliards de dollars dans l’avenir. -VNA