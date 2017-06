La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et son homologue cambodgien Heng Samrin, le 23 à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La haute délégation de l’Assemblée nationale (AN) du Cambodge, conduite par le président de l’AN Heng Samrin, a terminé lundi sa visite officielle d’amitié au Vietnam du 23 au 26 juin, sur invitation de la présidente de l’AN vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan.

Durant son séjour, le président de l’AN cambodgienne Heng Samrin s’est entretenu avec son homologue vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan. Il a eu également des rencontres avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, le président du Vietnam Tran Dai Quang, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le secrétaire du Comité du Parti pour Hanoi Hoang Trung Hai.

A cette occasion, le président Heng Samrin a assisté à la cérémonie célébrant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge, à la 3e Conférence des présidents des Fronts de la Patrie Vietnam-Laos-Cambodge, à un échange entre des jeunes et étudiants exemplaires de ces trois pays.

Lors des rencontres, les deux parties se sont accordées pour continuer d’intensifier les échanges de délégations et les contacts entre hauts dirigeants, responsables de ministères, de services et de localités, afin de bien mettre en œuvre les accords de coopération, partager des informations et expériences pour régler les questions nouvellement nées dans les relations bilatérales.

Les deux parties ont convenu de maintenir les relations entre les organes du Parti, de l’Etat et entre les deux peuples ; de ne pas cesser de promouvoir les relations d’amitié et de sensibiliser les deux peuples, notamment les jeunes générations, aux traditions de solidarité, d’amitié et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge.

Elles ont approuvé la poursuite des négociations pour signer bientôt l’accord de commerce frontalier Vietnam-Cambodge en remplacement de celui d’échange de marchandises et de services commerciaux dans les régions frontalières signé en 2001.

L’AN cambodgienne soutient l’examen et la création de conditions favorables à la délivrance des licences pour les projets d’investissement des entreprises vietnamiennes au Cambodge.

Les deux parties continueront de renforcer la coopération dans la sécurité, la défense, la lutte contre la contrebande et la criminalité transnationale, ainsi que dans la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et d'experts du Vietnam tombés au champ d’honneur au Cambodge.

Elles se sont également accordées pour créer des conditions favorables pour les gouvernements, ministères, services et localités des deux pays d’achever la construction des bornes supplémentaires sur la frontière commune en 2017 ; de perfectionner le dossier sur la délimitation et le bornage conformément à la réglementation du Comité mixte de délimitation frontalière, puis de signer un document juridique reconnaissant les résultats obtenus.

Enfin, les deux parties ont aussi discuté de questions internationales et régionales d’intérêt commun. -VNA