Hô Chi Minh-Ville, 26 juin (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite que le Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC) facilite la coopération dans le travail du ​Front entre la mégapole économique du Sud du Vietnam et la capitale cambodgienne ​ Phnom Penh.

Mme Vo Thi Dung, secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville reçoit le secrétaire général par intérim du Conseil national du FSDPC, Nhem Valy. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville matérialisera les résultats de la 3conférence des présidents des Fronts Vietnam-Laos-Cambodge récemment conclue, a déclaré Mme Vo Thi Dung, secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville au secrétaire général par intérim du Conseil national du FSDPC, Nhem Valy, lors de leur rencontre le 26 juin.L’Organisation du Parti, les autorités municipales et les habitants de Hô Chi Minh-Ville s'efforceront de réaliser la politique du Parti et de l'État visant à favoriser l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Cambodge, a-t-elle affirmé.

Pour sa part, Nhem Valy a informé l'hôte du processus de formation et de développement du FSDPC avec le soutien et l'assistance du Front de la Patrie du Vietnam.



Nhem Valy a noté que les deux pays travaillent en coordination dans la restauration et la construction de statues commémorant l'amitié Vietnam-Cambodge, qui symbolisent les liens bilatéraux ainsi que le sacrifice des soldats volontaires vietnamiens.



En tant que voisins, le Vietnam et le Cambodge devraient continuer ​de promouvoir leur amitié, leur solidarité, l'aide mutuelle pour le développement commun, a-t-il ajouté. - VNA