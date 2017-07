Hanoi (VNA) - Entre janvier et mai, avec 3,86 milliards de dollars d`échanges commerciaux bilatéraux, l’Allemagne conserve son trône parmi les premiers partenaires commerciaux du Vietnam au sein de l’Europe, a informé le Département général des Douanes.

L'Allemagne est l'un des premiers importateurs de café du Vietnam. Photo: VNA

Les exportations du Vietnam vers​ l'Allemagne ont dégagé 2,6 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 8,12% sur un an, ce qui fait de ce pays le 2e débouché européen des marchandises vietnamiennes, derrière la Hollande.



Ainsi, depuis le début de l’année, le Vietnam a réalisé un excédent commercial de 1,46 milliard de dollars avec la première économie européenne.



Avec plus de 733 millions de dollars, représentant 27,8% du total, les téléphones et accessoires arrivent en tête des produits vietnamiens exportés dans ce pays.



Chaussures et sandales, café, textile-habillement, ordinateurs-produits électroniques et pièces détachées, produits de la maroquinerie sont également des produits d’exportation majeurs sur ce marché, lesquels ont tous connu une forte croissance. -CPV/VNA