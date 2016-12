Photo d'illustration: NDEL.



Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Statistiques, le Vietnam a affiché un excédent commercial de 2,68 milliards de dollars en 2016.

Le secteur de l’économie domestique a cumulé un déficit commercial de 21,02 milliards de dollars et celui de l'investissement étranger a réalisé un excédent commercial de 23,7 milliards de dollars.



Plus précisément, le chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam ​durant l’année 2016 a été estimé à 175,9 milliards de dollars, soit une hausse de 8,6% par rapport à l'année dernière (7,9% en 2015). Le secteur de l’économie domestique a ​généré 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 4,8% ; celui de l'investissement étranger, pétrole brut compris, ​s'est chiffré à 125,9 milliards de dollars, représentant une croissance de 10,2% en variation annuelle.



Les importations du Vietnam cette année se sont établies ​à 173,3 milliards de dollars, soit une ​croissance de 4,6% en glissement annuel - 71,1 milliards de dollars pour l’économie domestique (+4%) et 102,2 milliards pour l'économie issue de l'IDE (+5,1%).



Dans le secteur des services, les exportations pourraient notamment atteindre 12,3 milliards de dollars en 2016 (+8,9% par rapport à 2015) dont 8,3 milliards de dollars pour le tourisme ​(67,3%) et 2,4 milliards de dollars pour les transports ​(20%).



Les importations de service de cette année s​ont estimées à 17,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 7% par rapport à l’année dernière, ​dont 8,9 milliards de dollars pour les transports ​(50,6%) et 4,5 milliards de dollars pour le tourisme ​(25,4%). -NDEL/VNA