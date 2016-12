Le Vietnam réalise un excédent commercial de plus de 2,59 milliards de dollars

Hanoi (VNA) - Selon le Département général des Douanes, de janvier au 15 décembre, le commerce extérieur, qui s’élevait à 333,06 milliards de dollars pour une croissance de 6,4% sur un an, était bénéficiaire de plus de 2,59 milliards.

Le Vietnam a exporté pour près de 167,83 milliards et 8,5%, dont 70,3% par les entreprises issues de l’investissement direct étranger, soit 117,99 milliards et 11,5%. Les principaux produits concernés sont le textile et l’habillement avec 15 millions pour 1,5%, les fruits et légumes avec 19 millions pour 19,8%, le riz, avec 27 millions pour 43%, et le café, avec 34 millions pour 24,5%.

Il a importé pour 165,23 milliards, ce qui représente une augmentation de 4,3%, en particulier pour le maïs avec 35 millions pour 68,8%, le soja, avec 40 millions pour 440 %, les machines, équipements, outils et pièces de rechange, avec 44 millions pour 3,2%. -CPV/VNA