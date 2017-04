Le Vietnam réalise un excédent commercial de 455,5 millions de dollars avec le Canada

Photo: VNA



Hanoi (VNA) – ​Lors des deux premiers mois de 2017, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Canada ont atteint 717,7 millions de dollars pour une croissance de 117% sur un an, dont 586,6 millions d'exportations vietnamiennes (+6,6%), et 131,1 millions d'importations (+105,4%), soit un excédent commercial de 455,5 millions pour le Vietnam.

Le Vietnam a exporté des machines, des installations électriques et électroniques, des chaussures, du textile, des produits du bois... Les exportations vietnamiennes de téléphones et de leurs composants ont connu un recul de 22,4% sur un an​.

En général, les importations vietnamiennes de produits de Canada ont connu une ​forte augmentation, ​en tête celles de charbon avec 38,3 millions de dollars (+52,7%), et de céréales, avec 38 millions de dollars (+1,1%).

Ainsi, le Vietnam est toujours ​en tête des pays membres de l’ASEAN en termes de ​d'échanges commerciaux avec le Canada, devant la Thaïlande (370,1 millions de dollars), la Malaisie (316,1 millions de dollars), et l’Indonésie (217,7 millions de dollars).-VNA