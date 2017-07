Les entreprises vietnamiennes invitées à intensifier les exportations vers l'UE

Les entreprises vietnamiennes doivent stimuler les exportations vers l'UE. Photo: VNA

Hanoi, 4 juillet (VNA) - Les entreprises vietnamiennes doivent intensifier leurs efforts pour stimuler les exportations vers l'Union européenne (UE) malgré plusieurs difficultés.

C’est ce qu’a déclaré Dang Hoang Hai, directeur du Département du marché européen du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information, avant la visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Allemagne et en Pays-Bas, et sa participation au Sommet G20 (du 5 au 11 juillet).

L'UE est un marché important et potentiel avec 28 pays membres et une population totale de 500 millions de personnes, a dit Dang Hoang Hai. Ces dernières années, le Vietnam a connu un excédent commercial avec le marché de l'UE, a-t-il noté.



En 2016, le Vietnam a exporté des marchandises d'une valeur de 34 milliards d’USD à l'UE, soit 12 fois de plus de la valeur en 2000 et a payé 11 milliards d’USD pour ses importations en provenance de l’UE.



Le Vietnam continue de profiter des avantages du Système généralisé de préférences (SGP) pour la période 2017-2019 tandis que de nombreux pays exportant vers l'UE ne bénéficient pas du SGP, a déclaré M. Hai



Lorsque l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) entrera en vigueur, le Vietnam aurait connu 20 ans d’expériences sur sa participation au processus d'intégration économique régionale et internationale. Les entreprises vietnamiennes pourront rivaliser activement avec d'autres pays, a-t-il dit.



Les engagements pris dans le cadre de l'EVFTA sur l'ouverture de marchés de l'autre seront un élan important pour stimuler les relations commerciales entre le Vietnam et l'UE, et pour développer ses exportations, en particulier les articles clés comme les textiles, les chaussures, les produits agricoles et aquatiques, et les articles en bois.



Les entreprises vietnamiennes doivent rehausser leurs capacités dans tous les domaines et améliorer la qualité des produits pour s’intégrer plus profondément au marché de l’UE.



Pour stimuler les exportations vers l'UE, le ministère de l'Industrie et du Commerce a dirigé ses bureaux commerciaux dans les pays membres de l'UE et les organismes compétents pour surveiller l'évolution du marché et identifier les solutions.



Dang Hoang Hai a également déclaré que le ministère encouragerait les entreprises locales à se joindre directement au réseau de distribution international. -VNA