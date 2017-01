Le Têt traditionnel célébré par la diaspora dans différents pays

L’ambassadeur du Vietnam à Londres, Nguyen Van Thao Photo : VNA

Londres (VNA) – Le Têt traditionnel de l’Année du Coq a été fêté dans de nombreux pays par la diaspora vietnamienne.

Au siège de l’ambassade du Vietnam à Londres, au Royaume-Uni, près de 400 Viet kieu se sont réunis pour accueillir le Têt traditionnel.

L’ambassadeur Nguyen Van Thao a informé les Viet kieu des acquis du pays en 2016 et affirmé que la communauté des Vietnamiens à l’étranger "est une fraction inséparable du peuple vietnamien". Il a appelé les Viet kieu à œuvrer pour contribuer au développement des relations Vietnam-Royaume-Uni.

Au Japon...

Le programme du Têt communautaire 2017 a été organisé dimanche soir à Fukuoka par le Consulat général et l’Association des jeunes et des étudiants vietnamiens dans cette ville japonaise. La manifestation a regroupé les représentants de l’association d’amitié Kyushu-Vietnam, de la filiale de l’Association d’amitié Japon-Vietnam à Fukuoka, mais aussi des enseignants, étudiants, des étrangers et plus de 300 Vietnamiens travaillant, vivant et faisant des études à Kyushu-Okinawa.

A l’occasion du Nouvel An lunaire, le consul général du Vietnam au Japon Nguyen Phuong Hong a adressé ​ses meilleurs vœux de santé à la communauté des Vietnamiens résidant ici.

...et au Brésil

Le 21 janvier, l’ambassade du Vietnam au Brésil et le Comité de liaison des Vietnamiens dans ce pays a également organisé une rencontre mêlant les Viet kieu et le personnel de l’ambassade à Sao Paulo. -VNA