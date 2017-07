Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout). Photo : VNA



Son La (VNA) – Après avoir participé à la conférence de promotion de l’investissement de Son La, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu le 17 juillet une séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti sur la situation locale.

Il a déclaré apprécier les réalisations de cette province pour améliorer les conditions de vie de sa population, ainsi que le développement de ses relations avec les localités laotiennes voisines. Cependant, le taux de pauvreté demeure élevé, l’environnement d’investissement est faible. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux autorités locales de mieux favoriser le développement des entreprises et de continuer de garantir la sécurité dans les zones frontalières. Il a suggéré à la province de développer l’agriculture high-tech, la culture des plantes médicinales, et d’accélérer l’édification de la Nouvelle Ruralité. Il est également nécessaire de s’intéresser davantage à la vie des populations déplacées pour la construction de la centrale hydroélectrique de Son La. Le Premier ministre lui a en outre demandé de promouvoir le tourisme tout en conservant l’identité culturelle des ethnies minoritaires, afin de faire du tourisme un secteur économique de pointe.

La province montagneuse de Son La a une superficie de 14.174 km​². Elle partage 250 km de frontière avec les provinces laotiennes de Houphan et de Luang Prabang. Sa population ​s'élève à 1,2 million de personnes avec 12 ethnies sœurs. En 2016, son indice de pauvreté multidimensionnelle était de 31,44%. Sa croissance était de 9,2% et le revenu par habitant de 25,4 millions de dôngs (environ 1.000 dollars). Au premier semestre 2017, Son La a connu une croissance de 5,15%. La province s’efforce de mieux exploiter ses atouts dans l’agriculture et le tourisme. -VNA