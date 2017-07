Son La (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté la province de Son La (Nord-Ouest) à devenir un haut lieu touristique et à développer l’agriculture de haute technlogie, lundi 17 juillet, sur le plateau de Môc Châu.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse à la conférence de promotion de l’investissement de Son La, le 17 juillet, sur le plateau de Môc Châu. Photo : VNA

Nous allons attirer les touristes et les investisseurs de l’Est à l’Ouest, de l’Asie à l’Europe sur cette terre, a-t-il déclaré lors la conférence de promotion de l’investissement de Son La, la plus grande du genre dans cette province montagneuse.



Le chef du gouvernement a souligné l’esprit d’"une Son La, trois destinations" avec trois atouts dont elle dispose – la présence d’un microclimat original y compris sur le plateau de Môc Châu, des paysages grandioses et une identité culturelle fascinante.



Cette région montagneuse a opéré une belle métamorphose avec l’accueil de près de 2 millions de touristes vietnamiens et étrangers et un flux naissant des investissements dans l’agriculture high-tech, l’industrie pharmaceutique et de transformation, s’est-il réjoui.



Môc Châu est perçu comme une machine frigorifique géante du Vietnam, a-t-dit, référant au climat tempéré du plateau, devant des centaines d’entreprises et investisseurs dans et hors du pays, et de nombreux dirigeants des ministères, branches, localités du Nord-Ouest.



Il s’est félicité de la ligne constructiviste de Vân Hô, un des districts les plus déshérités de la province de Son La et du Nord-Ouest, qui a réussi à attirer deux grands projets de 2.300 milliards de dôngs du groupe vietnamien TH True Milk visant plusieurs objectifs en matière de croissance inclusive.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a proposé aux ministères et branches sous l’autorité centrale de travailler en étroite collaboration avec la province de Son La à la promotion des avantages locaux.



Il a en même temps demandé aux autorités provinciales de poursuivre les réformes pour mettre en place un appareil administratif capable de servir au mieux les habitants et les entreprises, de faire en sorte que toute personne venue à Son a une opportunité de développement.



Construire une administration facilitatrice consiste non seulement à identifier les difficultés à résoudre mais également à se dépasser soi-même comme ce dont ont fait preuve certaines localités durant ces derniers temps, a-t-il déclaré, indiquant qu’il faudrait avoir une foi solide, savoir promouvoir les valeurs et particularités locales.



Le chef du gouvernement a demandé à Son La et aux provinces du Nord-Ouest de mener à bien le maintien de la sécurité des frontières et de l’ordre social, de promouvoir une production marchande, de multiplier les modèles de connectivité, de soutenir l’esprit de start-up et d’encourager le surpassement des communautés, notamment celles des minorités ethniques.

Son La en général et les provinces montagneuses en particulier ne devraient pas se tenir à l’écart de la tendance de mondialisation et de la révolution industrielle 4.0, a-t-il demandé, recommandant à la province d’améliorer plus vigoureusement son environnement de l’investissement et sa compétitivité, avec l’attention accordée aux infrastructures intelligentes. – VNA