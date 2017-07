Activités de reconnaissance des personnes méritantes à Son La

Prise en charge d'une personne méritante. Photo : VNA



Son La (VNA) – Une cérémonie en l’honneur de la 70e Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet) a été organisée dimanche soir à Son La par le Comité de pilotage du Tay Bac (Nord-Ouest).

Rappelant les sacrifices et les contributions des populations de la région à la lutte pour l’indépendance nationale, le président du Comité de pilotage du Tay Bac, Nguyen Van Binh, leur a exprimé sa profonde gratitude. Il a affirmé que s’occuper des invalides de guerre, des personnes méritantes et des proches des morts pour la Patrie est un devoir, une responsabilité et un honneur des agences publiques, des organisations sociales mais aussi de toute la société.

"Les politiques en leur faveur continueront d’être améliorées", a assuré Nguyen Van Binh, appelant à développer vigoureusement le mouvement de reconnaissance au sein de la société pour rendre meilleures les conditions de vie des invalides de guerre, des familles des morts pour la Patrie et des personnes méritantes.

La région du Nord-Ouest recense 7.280 Mères héroïnes, près de 172.000 morts pour la Patrie, et plus de 123.000 invalides de guerre.

Auparavant, le soir du 15 juillet, une prière pour les morts pour la Patrie a eu lieu dans la ville de Son La, province éponyme. Elle a réuni des centaines de proches de morts pour la Patrie, des vétérans et des personnes méritantes. -VNA