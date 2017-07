Le PM rend hommage aux soldats du régiment 52 Tay Tien à Son La

Le Premier ministre fait offrande de baguettes d'encens aux soldats du régiment 52 Tay Tien au site historique qui leur est dédié. Photo: VNA



Son La (​VNA) - A l’occasion de la journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet) et du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rendu hommage dimanche aux soldats du régiment 52 Tay Tien au site historique qui leur est dédié à Moc Chau, dans la province de Son La (Nord).



Le régiment 52 Tay Tien, plus connu sous le nom de régiment Tay Tien, a été créé le 27 février 1947. Durant la résistance contre la colonisation française, ses soldats ont mené plusieurs attaques au Nord du Laos, contribuant au succès de la révolution vietnamienne. Leurs exploits sont gravés dans l’histoire de l’armée vietnamienne et salués par les amis laotiens.

Le site historique qui leur est dédié fait partie des sites incontournables du centre touristique national de Moc Chau.



A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est allé offrir des cadeaux à Nguyen Thanh Lam, un invalide de guerre établi dans cette localité, avant de visiter l’usine laitière de Moc Chau.

Cette usine, qui relève de la compagnie par actions de vaches laitières de Moc Chau, Son La. La compagnie était le prédécesseur de la ferme de l'Armée, créée en avril 1958 par les soldats avec la mission de développer l'économie confiée par le Parti et l'Oncle Ho. - VOV/VNA