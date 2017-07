Photo d'illustration : VGP



Hanoï (VNA) - "70 ans de reconnaissance" est le thème d’une exposition qui aura lieu du 25 au 27 juillet au Centre des expositions culturelles et artistiques du Vietnam à Hanoï, en l’honneur de la 70ème Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947).



Cet événement ​permettra d'exprimer la gratitude envers les Héros morts pour la Patrie, les invalides de guerre et les personnes ayant contribué à la Révolution pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, ainsi que d’éduquer à la tradition patriotique et à l'héroïsme révolutionnaire, notamment les jeunes, outre de mobiliser la société pour la mise en œuvre des politiques du Parti et de l’Etat ​en leur faveur.

L'exposition présentera des documents, des objets et des photos liés aux Héros morts pour la Patrie, aux invalides de guerre et aux personnes méritantes de la Patrie. Sont également prévus des colloques, ainsi que des événements culturels et artistiques. -CPV/VNA