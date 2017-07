La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a eu samedi une séance de travail avec les autorités du district de Con Dao, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud). Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau, 16 juillet (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a salué le district de Con Dao de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) pour bien réaliser les politiques privilégiées en faveur des personnes ayant rendu service à la Patrie, lors d'une séance de travail avec les autorités locales le 15 juillet.La présidente de l’AN a constaté avec joie que plus de visiteurs voyagent à Con Dao, un site de relique national spécial avec une vaste couverture forestière, un environnement marin propre et 16 îlots au sud-est de la Patrie.Con Dao devrait se concentrer sur le développement de l'infrastructure de communications pour attirer davantage de touristes et stimuler le tourisme, a-t-elle déclaré, promettant de transmettre la proposition du district sur l'amélioration de l'aéroport de Co Ong et l'augmentation de la fréquence quotidienne des vols au ministère des Communications et des Transports.La présidente Nguyen Thi Kim Ngan a demandé à l’organisation du Parti et aux autorités du district de bien réaliser la Résolution de la province sur le développement socioéconomique, en accordant la priorité à l'amélioration de la qualité de l'éducation.À long terme, le district devrait veiller à la formation des ressources humaines, au développement du tourisme et de l’agriculture de haute qualité, selon elle.Les autorités du district ont signalé que Con Dao a atteint et dépassé la moitié du plan annuel au cours des six premiers mois, notamment le secteur du tourisme qui a gagné 534 milliards de dongs (23,21 millions d’USD), soit près de 66% du plan annuel.

A l’occasion de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, est allée samedi 15 juillet fleurir et brûler des bâtonnets d’encens au cimetière Hang Duong, sur l’île de Con Dao.

Au cimetière Hang Duong, dans la province méridionale de Ba Ria-Vung Tàu, reposent de nombreux héros morts pour la Patrie, dont le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Lê Hông Phong, le patriote Nguyên An Ninh et l’héroïne Vo Thi Sau. -VNA