Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue au cimetière international des morts pour la Patrie Vietnam-Laos au district d’Anh Son, province de Nghe An (au Centre). Photo : baonghean.vn



Nghe An (VNA) – Une cérémonie de brûler des chandelles pour célébrer la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet) et le 40e anniversaire de la signature de l’accord d’amitié et de coopération Vietnam-Laos et des 55 ans de l’établissement des liens diplomatiques Vietnam-Laos a eu lieu la soirée du samedi au cimetière international des morts pour la Patrie Vietnam-Laos au district d’Anh Son, province de Nghe An (au Centre).

A cette occasion, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue et des dirigeants des ministères et des branches des ressorts central et local ont brulé des bâtonnets d’encens au cimetière international des morts pour la Patrie Vietnam-Laos où est la dernière demeure de plus de 11.000 cadres, soldats volontaires et des experts militaires vietnamiens qui ont tombé au champ d’honneur au Laos.

Le vice-chef du gouvernement a révisé des années glorieuses dans l’histoire des deux peuples. Des milliers de cadres et soldats vietnamiens étaient côte à côte au peuple et des forces armées laotiens durant deux Résistances contre les colonialistes français et les impérialistes américains. Ils sont toujours un noble symbole de la solidarité spéciale Vietnam-Laos.

A ce programme, des échanges entre les cadres et les vétérans révolutionnaires opérant au Laos ont eu lieu à côté des numéros artistiques exaltant des sentiments entre les deux pays.

Enfin, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue et des responsables des ministères et des branches ont offert des cadeaux aux Mères héroïnes, familles méritantes et vétérans de guerre laotiens. -VNA