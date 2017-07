Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Tran Thanh Man et une délégation du FPV rendent un hommage au général Vo Nguyen Giap sur sa tombe. Photo : VNA

Quang Tri (VNA) - A l'occasion de la 70e Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), de nombreuses activités de reconnaissance des familles méritantes, et des personnes qui se sont sacrifiées pour la Patrie, ont été organisées dans diverses localités.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man, à la tête d’une délégation du FPV, a déposé des fleurs et fait offrande de bâtonnets d'encens au Cimetière national des morts pour la Patrie de Truong Son et à l'ancienne citadelle de Quang Tri, dans la province centrale éponyme. La délégation du FPV a également offert deux "maisons du cœur" et des cadeaux à deux familles méritantes à Quang Tri.

Le même jour, lors de sa visite de travail dans la province centrale de Quang Binh, le président du Comité central du FPV a ​déposé des bâtonnets d'encens sur la tombe du général Vo Nguyen Giap. La délégation du FPV a également offert des cadeaux à des familles méritantes et rendu visite à des "mères héroïnes" à Quang Binh.

Tran Thanh Man a affirmé que le Parti et l’État prêtaient toujours une attention particulière à toutes celles et ceux qui ont apporté des contributions au pays, en particulier les mères héroïnes, les familles des soldats blessés et des héros morts pour la Patrie.

A cette même occasion, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh est allée rendre visite et offrir des cadeaux aux familles méritantes et à des enfants du district de Con Dao, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh à Con Dao. Photo : VNA

Dang Thi Ngoc Thinh a remis des cadeaux à 89 familles méritantes et offert des bourses d’études par le biais du Fonds national pour les enfants vietnamiens à 100 élèves pauvres de ce district.

Elle a aussi ​profité de l’occasion pour rendre visite à des soldats révolutionnaires qui avaient été ​emprisonnés par les ennemis durant la guerre du Vietnam. - VNA