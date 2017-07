Son La célèbre l’Année d’amitié et de solidarité Vietnam-Laos

Son La (VNA) – La province de Son La qui partage 250 km de frontière terrestre avec le Laos, s’est refait une beauté pour organiser du 4 au 7 juillet un large éventail d’activités dans le cadre de l’Année d’amitié et de solidarité Vietnam-Laos.

Avec drapeaux nationaux du Vietnam et du Laos, fleurs, affiches, banderoles, la province de Son La se prépare pour le jour J. Photo: VOV

Avec drapeaux nationaux du Vietnam et du Laos, fleurs, panneaux d’affichage, banderoles, le menu est festif à l’occasion des 55 ans des relations diplomatiques et des 40 ans du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays.



Les activités, qu’elles soient extérieures ou en salle, visent à célébrer l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.



Cérémonie de remise de l’ordre du président de la République aux dirigeants de 15 provinces laotiennes ; inauguration de la zone de vestiges historiques de la Révolution Vietnam-Laos dans le village de Lao Khô I, à Phiêng Khoài, district de Yên Châu ; séminaire, compétition sportive, échanges culturels réunissant des milliers d’artisans, artistes et spectateurs, plusieurs temps forts rythmeront cet événement.



Le must des festivités est la très attendue cérémonie d’ouverture de la deuxième édition des Journées culturelles, sportives et touristiques des régions frontalières Vietnam-Laos, le 5 juillet, avec en point d’orgue, le programme artistique sur le thème «Chanson de l’amitié Vietnam-Laos».



Jusqu’à présent, les préparatifs des activités de l’Année d’amitié et de solidarité Vietnam-Laos à Son La, a fait savoir la cheffe du comité de sensibilisation et d’éducation du comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de la province de Son La, Mai Thu Huong.



La province de Son La a cimenté une coopération intégrale avec huit provinces de Houaphan, Luang Prabang, Bokeo, Oudomxay, Phongsaly, Luang Namtha, Sayaboury et Xieng Khouang.



Le Vietnam et le Laos maintiennent des relations d’amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale de longue date. Les liens étroits entre les deux pays, bâtis et cultivés sur le socle des liens historiques, s’illustrent de manière éloquente au travers non seulement des accords signés mais aussi de l’intensité des échanges de visites entre les hauts dirigeants, les branches et les localités. – VNA