Amsterdam (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a quitté Amsterdam, achevant avec succès sa visite du 8 au 11 juillet aux Pays-Bas sur l’invitation de son homologue néerlandais Mark Rutte.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son épouse à l'aéroport de Schiphol Amsterdam. Photo: VNA

Durant la dernière journée de son séjour aux Pays-Bas, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré à La Haye la présidente de la Première Chambre des États généraux (Sénat), Ankie Broekers-Knol, et la présidente de la Seconde Chambre des États généraux (Chambre des représentants), Khadija Arib.



Il a souhaité que le Parlement des Pays-Bas continue de soutenir la mise en œuvre des programmes de coopération entre les deux pays dans le cadre du partenariat stratégique sur l’adaptation aux changements climatiques et la gestion de l’eau, et du partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire, signés respectivement en 2010 et 2014.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également demandé au Parlement des Pays-Bas d’œuvrer pour la coopération commerciale et d’investissement entre les deux pays, la signature de l’Accord de libre échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) et la fondation du groupe des députés d’amitié Pays-Bas-Vietnam.



Constatant un très fort potentiel de développement de la coopération entre les deux pays, la présidente de la Seconde Chambre, Khadija Arib, a estimé que les deux pays devraient favoriser la connexion de leurs entreprises pour mieux exploiter leurs atouts complémentaires.



Elle a affirmé que les Pays-Bas sont prêts à partager avec le Vietnam leurs expériences dans la gestion des ressources en eau, l’adaptation au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer, la construction navale, les services logistiques, les ports maritimes…



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a transmis aux présidentes des deux chambres du Parlement des Pays-Bas l’invitation de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, à effectuer une visite officielle au Vietnam.



Auparavant, il s’est entretenu avec son homologue néerlandais Mark Rutte. Ils se sont engagés à poursuivre les contacts de haut niveau et les échanges de délégations, notamment celles de haut niveau, afin de renforcer la confiance et la compréhension mutuelles.



Les deux pays ont décidé de créer des conditions favorables permettant à leurs entreprises d’investir plus dans les domaines prioritaires tels que l’adaptation aux changements climatiques et la gestion de l’eau, l’agriculture high-tech et durable, les énergies renouvelables, l’économie maritime, la logistique et les services portuaires.



Le dirigeant vietnamien a également présidé un forum d’entreprises Vietnam-Pays-Bas à La Haye, et supervisé la signature de 11 documents de coopération entre des entreprises vietnamiennes et néerlandaises d’une valeur totale d’environ 700 millions de dollars. – VNA