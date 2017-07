Amsterdam, 11 juillet (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reçu mercredi, 10 juillet, des géants économiques des Pays-Bas comme Damen et Puma Energy.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (2e, droite) reçoit les responsables du groupe Damen. Photo : VNA

Le Premier ministre a salué la signature d’un contrat de construction de six bateaux polyvalents pour le Vietnam au Forum des entreprises Vietnam-Pays-Bas, demandant au groupe Damen de continuer sa coopération et le transfert de technologies de construction de bateaux spécialisés pour les entreprises vietnamiennes au service du développement socioéconomique et de la défense du pays.

[Entretien Nguyen Xuan Phuc – Mark Rutte]

Le chef de l’Etat a reconnu la volonté du groupe Puma Energy qui considère le Vietnam comme un marché stratégique en Asie du Sud-Est. Il a hautement apprécié les activités d’investissements et de développement des établissements de production d’asphalte de Puma Energy ces 20 dernières années, contribuant au développement des infrastructures de transport, à la création d​'emplois et à l’​accès des ingénieurs vietnamiens aux technologies de production modernes et respectueuses ​de l’environnement.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (2e, droite) reçoit les responsables du groupe Puma Energy. Photo : VNA

Les responsables de Puma Energy a remercié le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et le gouvernement vietnamien d’avoir créer un environnement d’affaires favorable et égal pour les entreprises étrangères, e​t souhaité participer au processus d’actionnarisation des entreprises publiques au Vietnam.

Le Premier ministre vietnamien a affirmé que le Vietnam est déterminé à construire un gouvernement volontaire, intègre et transparent au service du peuple et des entreprises afin de créer un climat d’affaires favorable aux entreprises domestiques et étrangères​. Il a aussi souhait​é que les groupes élargissent leurs activités d’investissement et d’affaires au Vietnam.

Les groupes néerlandais ont affirmé être prêts à coopérer dans le déploiement de projets d’investissement d’intérêt commun au Vietnam.

Dans le cadre de sa visite aux Pays-Bas, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a visité l’Université de Wageningen, qui est connue aux Pays-Bas et dans le monde, notamment dans l’agriculture de hautes technologies, la gestion des eaux et l’adaptation au changement climatique.

S’adressant à cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a hautement apprécié la coopération de l’Université avec le Vietnam dans la formation de près de 200 ingénieurs et docteurs vietnamiens.

Il a souhaité que l’université renforce ​sa coopération avec d’autres ​universités vietnamiennes dans la formation et le transfert de technologies de production agricole de haute technologie, notamment dans l’élevage, les fruits et légumes, le contrôle des épidémies, la transformation des aliments pour animaux, le traitement des déchets…

Il a exprimé le souhait que les deux pays coopèrent dans la mise en œuvre de programmes de formation dans la gestion de l’environnement, les technologies alimentaires, les variétés de plantes, ajoutant que les expériences néerlandaises sont précieuses pour le Vietnam.

Le Premier ministre vietnamien a également visité l'Institut de sécurité alimentaire (RIKILT) de l’Université de Wageningen. - VNA