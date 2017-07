Rotterdam (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc qui a eu le 11 juillet à Rotterdam des rencontres avec le maire de la ville, Ahmed Aboutaleb, et le commissaire adjoint du programme Delta, Hermen Borst, a plaidé pour la promotion d’une coopération intégrale avec les Pays-Bas.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc avec le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, le 11 juillet à Rotterdam. Photo : VNA

Le gouvernement vietnamien attache de l’importance à une coopération globale avec les Pays-Bas, et encourage les localités des deux pays à coopérer dans le commerce et l’investissement, à échanger leurs expériences en matière de gestion des domaines tels que l’urbanisme, le traitement des déchets et des eaux usées, l’alimentation en eau et l’évacuation des eaux, a-t-il affirmé au maire de Rotterdam.



Il a proposé au maire de Rotterdam d’encourager les entreprises rotterdamoises à renforcer leur présence au Vietnam, et souhaité que la ville soutienne le Vietnam dans ses efforts contre l’érosion, l’intrusion saline et l’élévation du niveau de la mer dans le Centre et le delta du Mékong.



Le chef du gouvernement vietnamien a hautement apprécié le soutien de la ville de Rotterdam et la coopération étroite entre elle et Hô Chi Minh-Ville au cours des dernières années dans l’adaptation et l’atténuation des effets des changements climatiques.



Le maire de Rotterdam qui s’est rendu à diverses reprises au Vietnam, s’est dit très impressionné par le dynamisme du pays. Il a affirmé que sa ville et Hô Chi Minh-Ville entretenaient de bonnes relations, et était prête à lui fournir son soutien pour faire face aux défis des changements climatiques.



Rotterdam souhaite également élargir les relations de coopération multiforme avec d’autres localités vietnamiennes, et encouragera ses entreprises à s’implanter au Vietnam, a-t-il fait savoir.