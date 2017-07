Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc au forum d’entreprises Vietnam-Pays-Bas. Photo : VNA

La Haye (VNA) – Le forum d’entreprises Vietnam-Pays-Bas, placé s​ous le thème « S'orienter vers un avenir durable », constitue une activité de promotion d’investissement d’envergure organisé le 10 juillet à La Haye, aux Pays-Bas, sous la présidence du Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc et du vice-Premier ministre, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi du Royaume des Pays-Bas, Lodewijck Asscher.

Il s’agit d’une des activités de coopération économique​ et commerciale marquante dans le cadre de la visite officielle de travail du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam au Royaume des Pays-Bas.

Organisé conjointement par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (CCIV) et la Fédération de l'industrie et des employeurs des Pays-Bas, ce forum a ​vu la participation de 450 entreprises et investisseurs des deux pays. Des accords de coopération entre entreprises de deux pays ont été signé, d'une valeur totale d’environ 700 millions de dollars.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Association royale d’entreprises néerlandaises Michael Van Straalen a souligné que les PME vietnamiennes se développent rapidement et contribuent activement à la promotion de l’essor socioéconomique du Vietnam. Il a espéré que ce forum serait une opportunité pour renforcer la coopération entre les gouvernements et les entreprises des deux pays, notamment entre les PME qui représentent 99% du total des entreprises des Pays-Bas.

De son côté, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi du Royaume des Pays-Bas, Lodewijck Asscher a dit que la ratification de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) par l’UE va favoriser ​les relations de coopération entre le Vietnam et l’UE en général et le Vietnam et les Pays-Bas en particulier. Son pays est prêt à partager des expériences avec le Vietnam dans la construction des ouvrages hydrauliques, la production agricole, les villes intelligentes, la gestion de la sécurité sanitaire des aliments et la résilience au changement climatique.

Quant au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, il a remarqué que les Pays-Bas constituaient un partenaire commercial et un grand marché du Vietnam en Europe. Le chiffre d’affaires bilatéral a atteint plus de 7 milliards de dollars. Des grandes marques néerlandaises comme Unilever, lait Dutch Lady, Philips sont très prisées par ​les consommateurs vietnamiens. Jusqu’​en mars dernier, les investissements néerlandais au Vietnam ont atteint 7,65 milliards de dollars, soit à la première place au sein de l’UE.

Le chef du gouvernement vietnamien a fait savoir que le Vietnam a signé 12 accords de libre-échange et bientôt l’EVFTA. Il a aussi affirmé que les politiques vietnamiennes encouragent les entreprises néerlandaises à accroître leurs investissements pour améliorer l​es compétences de traitement et aider le Vietnam à rehausser sa position dans la chaîne de valeur mondiale. En particulier, face aux défis du changement climatique de plus en plus importants, M. Nguyen Xuan Phu a souligné que le Vietnam souhaite que les Pays-Bas aident ​son pays à les régler. Il s’est engagé à ce que le gouvernement vietnamien accompagne, partage des difficultés et protège les entreprises et investisseurs néerlandais.

A ce forum, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remis un cadeau spécial du programme « Label des denrées alimentaires du Vietnam » aux représentants du gouvernement et de la communauté d’entreprises néerlandais. Ce cadeau se compose de trois produits typiques des denrées alimentaires du Vietnam exportées vers de nombreux pays dans le monde. Via cet événement, le chef du gouvernement vietnamien a tenu en haute estime la coordination efficace de la partie néerlandaise dans l’assistance au développement durable de l’industrie agroalimentaire vietnamienne notamment via le programme d’édification des labels nationaux « Foods of Vietnam ».

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a participé à une table ronde d’entreprises. ​Les discussions se sont concentrées ​sur des thèmes liés aux villes intelligentes et aux villes d’aéroport. Nguyen Xuan Phuc a souhaité que la partie néerlandaise partage des expériences​ dans ces domaines, notamment dans l​e contexte où ​un modèle​ de ville intelligente sera déployé à Binh Duong.

Enfin, s’agissant ​du modèle ​de ville d’aéroport, le gouvernement vietnamien a demand​é aux services compétents de l’étudier. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a espéré que la partie néerlandaise assisterait le Vietnam à mettre en œuvre des études en la matière. -VNA