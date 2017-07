Vientiane, 19 juillet (VNA) - "L'Association d'amitié Vietnam-Laos (AAVL) a contribué à renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les deux pays via des activités d'échange populaire", a apprécié le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Bounnhang Volachith.

Le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Bounnhang Volachith (droite) reçoit le président de l''Association d'amitié Vietnam-Laos Tran Van Tuy. Photo : VNA

Lors d’une rencontre ce mercredi 19 juillet à Vientiane avec une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos, conduite par son président Tran Van Tuy, en visite au Laos pour participer à la 4e édition du Festival de l'amitié Laos-Vietnam et à d’autres activités importantes, le dirigeant laotien a souhaité que l’Association continue de contribuer davantage aux relations entre les deux peuples ​vietnamien et laotien.

Tran Van Tuy a souligné que l’AAVL continuera à se coordonner étroitement avec l’Association d’amitié Laos-Vietnam pour renforcer les relations entre les deux pays, notamment celles entre les habitants.

La 4e édition du Festival de l'amitié Laos-Vietnam est une des activités célébrant le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales et les 40 ans de la signature du traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos. Elle se terminera le 22 juillet dans la province de Xiangkhouang. -VNA