Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Sarl Belvie Chocolate est un producteur de tablettes de chocolat implanté au Vietnam. Marc Vanborren Alfons E., né en 1958 en Belgique, est son directeur. Basée à Hô Chi Minh-Ville (Sud), mais distribuant dans le monde entier, Belvie Chocolate a comme particularité d’utiliser uniquement du cacao vietnamien.

Suivant le principe du «bean to bar», Marc Vanborren sélectionne lui-même ses fèves dans le delta du Mékong ou sur les Hauts Plateaux du Centre. Photo : VNP

La marque utilise l’expertise belge en matière de chocolat mais propose cependant des chocolats aux goûts uniques. Ces derniers sont obtenus notamment par un suivi de la production «de la fève à la tablette» mais aussi par la sélection de fèves de régions différentes qui donnent des goûts uniques.



Lors d’un voyage au Vietnam avec des amis dans le delta du Mékong, Marc est tombé par hasard sur des jardins de cacaoyers chargés de fruits. De retour en Belgique, il a commencé à étudier la fabrication chocolatière au Vietnam et appris que malgré d’abondantes régions de production, il y avait très peu de société chocolatière installées dans le pays. Mars est retourné au Vietnam en 2015 pour construire une usine chocolatière dans la commune de Vinh Lôc, district de Binh Chanh (Hô Chi Minh-Ville).

Au-delà de la création d’un chocolat remarquable, Belvie Chocolate s’est aussi engagée dans le développement durable, en préservant les cacaoyers vietnamiens. Concrètement, Belvie Chocolate va à la rencontre des planteurs en leur proposant des prix avantageux.

Au-delà de la création d’un chocolat remarquable, Belvie Chocolate s’est aussi s’engagée dans le développement durable, sous-entendu en préservant les cacaoyers vietnamiens. Photo: VNP

Marc signe des contrats d’achat de cacao avec les agriculteurs vietnamiens, à un prix supérieur à celui du marché. Tran Van Nhi, du hameau Binh Trung, commune de Thanh Nhut, district Go Công Tây, province de Tiên Giang, un des fournisseurs, a confié: «En coopérant avec Belvie Chocolate, les planteurs doivent s’engager sur la qualité de leur cacao. Les fèves, une fois récoltées, suivent des étapes de traitement puis sont contrôlées par des machines spéciales pour savoir si leur qualité atteint celle requise».

Tran Van Nhi cultive 6.000 m² de cacaoyers qui, chaque année, donnent 1,8 tonne de fèves. Pour obtenir des fèves au goût unique, Marc a initié Nhi aux techniques de culture, de récolte, au traitement préliminaire…. Marc mesure lui-même la taille des fèves, vérifie leur goût….. Les fèves de Tran Van Nhi sont toujours appréciées par la société Belvie Chocolate, qui les achète au meilleur prix.



«Si les agriculteurs respectent les étapes de culture et de traitement préliminaire, la qualité du cacao vietnamien pourra atteindre celle des cacaos les plus réputés dans le monde. Le chocolat fait à partir des fèves de la province de Tiên Giang est fort en saveurs. Un goût à la fois fruité, crémeux mais aussi robuste, lié aux particularismes pédoclimatiques de Tiên Giang où se côtoient les plaines, le Mékong et un climat de moussons. Le chocolat de la région du Dông Nai, quand à lui, est plus léger et éveille des touches de citron sur les papilles à chaque bouchées», a fait savoir Marc.

Déclinés en 4 tablettes de 80gr à 70% de cacao, les chocolats Belvie embarquent des notes fruitées de myrtilles et abricots, mais aussi de menthe et de litchis. Photo: VNP

Belvie Chocolate propose aussi deux autres types de tablettes, en provenance de la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) et de la province de Bên Tre (dans le delta du Mékong). Ces quatre chocolats ont beau être tous produits à partir de fèves vietnamiennes, leurs goûts sont très différents, voir diamétralement opposés. Les tablettes de chocolat Belvie Chocolate fabriquées au Vietnam sont de plus en plus connues et recherchées dans le monde.

Belvie Chocolate souhaite voir les agriculteurs, producteurs et clients coopérer étroitement pour fabriquer ensemble des tablettes au goût typique du cacao vietnamien. – VNP/VNA