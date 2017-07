Transformation du pangasius pour l'exportation dans la compagnie Hung Ca, ville de Cao Lanh, province de Đong Thap. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au premier semestre de cette année, les exportations nationales de produits aquatiques et agricoles vers les Pays-Bas ont connu une hausse de 15,4% sur un an. Cette croissance contribue aussi à promouvoir d'autres débouchés d​ans l'Union européenne (UE).

Selon Truong Dinh Hoe, secrétaire général de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les Pays-Bas importent des produits du Vietnam pour répondre à ses besoins domestiques, et ce pays constitue aussi la porte d'entrée vers d'autres marchés de l'UE.

Les exportations de produits aquatiques vers les Pays-Bas ont repris ​un bon rythme après deux ans ​de baisse. Au premier semestre de 2017, le Vietnam a exporté vers ce pays pour 101,08 millions de dollars, en hausse de 15,4% sur un an, contre 87,57 millions de dollars en 2016 et 81,6 millions de dollars en 2015. La croissance des exportations vers les Pays-Bas permettra de rétablir d'autres marchés de l'UE après l​a chute due au changement du taux de change, à la crise économique et politique...

Les Pays-Bas sont toujours ​un marché potentiel du Vietnam au sein de l'UE, a estimé M.Hoe, indiquant que ce pays importe notamment des pangasius vietnamiens pour les exporter vers les autres pays européens.

Outre les produits aquatiques, les exportations d​e noix de cajou vers aux Pays-Bas se sont accrues. Au premier semestre, ce pays en a importé 151.300 tonnes pour un chiffre d'affaires de 1,47 milliard de dollars. Les Pays-Bas sont le deuxième importateur de noix de cajou vietnamienne, après les Etats-Unis.

Récemment, lors de sa visite officielle aux Pays-Bas, le Premier ministre Nguyen Xuan Phu​c a tenu en haute estime la coopération efficace des Pays-Bas dans le développement de l'industrie agrolimentaire de son pays. Le Vietnam a invité les Pays-Bas à participer à l'Exposition internationale de l'industrie alimentaire du Vietnam 2018, en tant que pays d'honneur.

Ce sera une bonne opportunité pour continuer de promouvoir la consommation de produits vietnamiens sur ce marché important, a conclu M.Hoe. -VNA