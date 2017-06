Transformation de thon. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les exportations nationales de produits aquatiques au cours de ce premier semestre ont atteint 3,5 milliards de dollars, soit une hausse de 14,1% sur un an.

L’Association des producteurs et des exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) a expliqué que cette croissance était due à l’augmentation des exportations de thon et de fruits de mer. Pendant les cinq premiers mois de l’année, les exportations de thon ont rapporté au Vietnam 216 millions de dollars, soit une hausse annuelle de 20%. Les ventes de calmars et céphalopodes ont également augmenté de 39% pour s’élever à 199 millions de dollars.

Entre janvier et juin, les Etats-Unis, l’Union européenne, le Japon, la Chine et la République de Corée étaient les plus grands débouchés des produits aquatiques vietnamiens. Cependant, les importations des Etats-Unis ont chuté de 12,7% par rapport à la même période 2016, celles de l’UE ont également reculé de 0,7%. A l’inverse, les importations du Japon, de Chine et de République de Corée ont toutes progressé, de 29,3%, 20,1% et de 26,1%.

Selon la VASEP, il est peu p​robable que les exportations de produits aquatiques aux Etats-Unis retrouvent leur croissance pendant le second semestre, car le gouvernement américain pourrait appliquer de nouvelles mesures techniques et douanières. -VNA