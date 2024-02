Cérémonie de mise en chantier de l'usine de VinFast au Tamil Nadu. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Le 25 février, le premier constructeur vietnamien de véhicules électriques, VinFast, a officiellement mis en chantier une usine de véhicules électriques dans l'État du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde.



La cérémonie a eu lieu en présence de M.K. Stalin, ministre en chef de l'État indien du Tamil Nadu, et de T.R.B. Rajaa, ministre de l'Industrie, de la Promotion des Investissements et du Commerce du Tamil Nadu.



Situé à Thoothukudi, le projet de VinFast couvrira 160 hectares. Son investissement initial s’élève à 500 millions de dollars sur 5 ans. Il aura une capacité annuelle de 150.000 unités et créera des emplois pour 3.000-3.500 personnes.



Lors de l’événement, T.R.B. Rajaa s’est déclaré convaincu que le projet contribuerait grandement à la croissance économique locale, en offrant des opportunités d'emploi et de développement des compétences à la population du Tamil Nadu.



L'usine de VinFast au Tamil Nadu répondra non seulement à ses objectifs de développement en Inde, troisième plus grand marché automobile au monde, mais servira également aux objectifs d'exportation vers des pays d'Asie du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique.