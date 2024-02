Représentants de VinFast et de partenaires lors de la cérémonie de signature. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du Salon international de l'automobile d'Indonésie (IIMS 2024) qui se déroule du 15 au 25 février, VinFast a signé une lettre d'intention de coopération avec ses cinq premiers concessionnaires en Indonésie.



La signature constitue une étape vers l'expansion du réseau de distribution de VinFast sur le marché indonésien, tout en renforçant sa marque et sa compétitivité sur le marché mondial des véhicules électriques.



Les premiers concessionnaires de VinFast en Indonésie comprennent BAM, GNA, GSU, dont les sièges sont à Jakarta, MCA à Medan et Majesty à Batam. L'accord de coopération avec les concessionnaires aidera VinFast à établir rapidement la présence de sa marque et à se rapprocher des clients locaux.



Il est prévu que les concessionnaires indonésiens commenceront à vendre les modèles VF 5, VF e34, VF 6 et VF 7 dès leur lancement sur le marché. Le délai d’acceptation des commandes, les prix et les politiques après-vente seront officiellement annoncés au premier semestre 2024.

VinFast vise à étendre son réseau de distribution de véhicules électriques pour couvrir les grandes villes d'Indonésie en 2024. L'expansion du réseau de concessionnaires en Indonésie démontre la détermination de VinFast à devenir rapidement la marque de véhicules électriques pour tous en Indonésie.-VNA